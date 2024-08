Bei ihrer wichtigsten Personalentscheidung als Präsidentschaftskandidatin hätte US-Vizepräsidentin Kamala Harris keine bessere Wahl treffen können.

Kamala Harris sorgt mit der Entscheidung für Tim Walz als ihr Running Mate für frischen Wind in der amerikanischen Politik. Der Gouverneur von Minnesota streitet mit Leichtigkeit und Witz für progressive Inhalte. Und das in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Er entstammt nicht der Klasse der an Elite-Universitäten ausgebildeten Karriere-Politiker, die oft Schwierigkeiten haben, mit den Menschen zu kommunizieren.

Empfohlen hat sich Walz mit seiner Idee, Donald Trump und J.D. Vance als Sonderlinge zu behandeln. Statt sich auf akademische Diskussionen über deren autoritäre Neigungen einzulassen, gibt er die „Amerika-Zuerst“-Kandidaten dem Gespött preis. Und das in einer Weise, die nicht gemein, sondern humorvoll herüberkommt.

Kamala Harris entschied sich nicht gegen die Mitbewerber Josh Shapiro oder Mark Kelly, die beide ebenfalls hervorragende „Running Mates“ gewesen wären. Sie spricht sich für Walz aus, der den schärfsten Kontrast liefert und gleichzeitig eine sichere Wahl ist. Er begeistert die Basis der Partei und hat das Potenzial, die wichtigen Wechselwähler in den Swing States Wisconsin, Michigan und Pennsylvania zu erreichen.

Der ehemalige Nationalgardist, Lehrer und Footballcoach bringt die Ausstrahlung eines freundlichen Dads aus dem Mittleren Westen mit, der nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen erobern kann. Wenn er im T-Shirt und mit Baseball-Kappe auftritt, könnte man ihn gut mit dem Teilnehmer einer MAGA-Kundgebung Trumps verwechseln. Nur, dass er für ganz andere Inhalte steht. Dass er als bisher wenig auf nationaler Bühne aufgetretener Politiker Neuigkeitswert hat, dürfte ebenfalls helfen.