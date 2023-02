Die Ballon-Affäre lässt die Beziehungen zwischen den Großmächten auf einen Tiefpunkt fallen. Die USA werfen China Spionage vor - Peking dementiert. Am Samstag zieht das Pentagon Konsequenzen.

Washington (dpa) - Das US-Verteidigungsministerium hat den Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China über dem Atlantik bestätigt. «Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge (...) auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht», teilte Lloyd mit. Biden habe bereits am Mittwoch die Erlaubnis zum Abschuss erteilt.

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Donnerstagabend die Sichtung des chinesischen Ballons publik gemacht. Der Ballon wurde über dem US-Bundesstaat Montana, über Mittelamerika und auch Missouri gesichtet. Am Samstag berichteten Augenzeugen, sie hätten den Ballon im US-Bundesstaat North Carolina, im Osten der USA gesichtet.

Die USA warfen China Spionage vor. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Eindringen des «Überwachungsballons» in den Luftraum der USA «inakzeptabel» und «unverantwortlich». China wies die Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück, sprach von einem Forschungsballon, der durch «höhere Gewalt» vom Kurs abgekommen sei. «Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache», zitierte das Pekinger Außenamt am Samstag den obersten Außenpolitiker Wang Yi.