Die Deutschen seien „pflichtvergessen“: So begründet US-Präsident Trump seine Entscheidung, 9500 Soldaten von US-Stützpunkten hierzulande abzuziehen. Seine Nato-Botschafterin betont: Noch gebe es gar keinen ausgearbeiteten Plan.

„Sie schulden der Nato Milliarden, und sie wissen es. Warum sollten wir tun, was wir tun, wenn sie nicht zahlen?“ Mit diesen Worten hat US-Präsident Donald Trump am Montagabend Medienberichte bestätigt, wonach er 9500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen wolle, weil Berlin das Nato-Ziel bei den Militärausgaben nach wie vor deutlich verfehlt. Wörtlich sagte Trump weiter, Berlin verhalte sich pflichtvergessen, habe seine Rechnungen nicht bezahlt. Das von ihm benutzte Wort „delinquent“ hat aber auch die Bedeutung „straffällig“.

Wie am 5. Juni bekannt geworden war, sollen künftig maximal 25.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert sein. Derzeit sind es 34.500. Die Zahl fluktuiert, nicht zuletzt, weil die USA Deutschland als Drehscheibe für Truppenbewegungen in Europa und darüber hinaus nutzen.

Pentagon plant global

Konkrete Details zu Trumps Vorgaben gibt es aber offenbar immer noch nicht, auch keinen Zeitplan. Das sagte am Dienstag die Nato-Botschafterin der USA, Kay Bailey Hutchison. „Keinerlei tatsächliche Planung hat bisher stattgefunden. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendeine Zeitschiene haben“, sagte Hutchison in einer Video-Pressekonferenz mit europäischen Journalisten, an der auch die RHEINPFALZ teilnahm. Das Pentagon arbeite seit Längerem daran, die künftige Truppenpräsenz der USA rund um den Globus neu auszurichten. Teil der Überlegungen ist auch der mit den radikalislamischen Taliban vereinbarte Abzug der Amerikaner aus Afghanistan. Zudem soll die US-Präsenz im Irak weiter gesenkt werden, indem Nato-Partner die dortige Mission mit zusätzlichen Truppen unterstützen.

„Unsere Beziehung ist stärker denn je“, sagte Hutchison. Es sei klar, dass Deutschland mehr tun müsse, um das Nato-Ziel bei den Militärausgaben zu erreichen, so Hutchison: „Das sagen die Deutschen selber.“ 2014 hatten die Nato-Partner gemeinsam vereinbart, dass alle Mitglieder anstreben, binnen zehn Jahren jährlich zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Deutschland müsste dafür seinen Wehretat auf rund 80 Milliarden Euro fast verdoppeln.

Bundespolitiker entrüstet

SPD-Bundestagfraktionschef Rolf Mützenich sagte am Dienstag, es werde erneut deutlich, „dass mit diesem Präsidenten eine verlässliche Partnerschaft schwer umzusetzen ist“. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte: „Wir denken, dass die amerikanische Präsenz auch für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und für die Sicherheit Europas insgesamt wichtig ist.“ Auch Maas unterstrich, dass bisher keine Details eines tatsächlichen Plans bekannt seien. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt, sagte: „Druck ist als Mittel in der Kommunikation unter Freuden nicht akzeptabel.“ Hardt betonte zudem, dem Zwei-Prozent-Ziel „sind wir in großen Schritten nähergekommen“.