Die US-Regierung erwägt, die Finanzierung von HIV-Medikamenten in Teilen Afrikas von wirtschaftlichen Interessen abhängig zu machen.

Noch ist es nur ein Entwurf, ein geleaktes Memo. Doch beim Adressaten Sambia wird man die Drohung zur Streichung US-amerikanischer Hilfe für HIV-Behandlungen vernommen haben. „Wir werden unsere Prioritäten nur durchsetzen, wenn wir bereit sind, öffentlich zu zeigen, dass wir unsere Unterstützung für Sambia in großem Umfang entziehen“, heißt es laut der „ New York Times“ in einem internen Papier des US-Außenministeriums.

In der Prioritätenliste der US-Entwicklungspolitik ist das Retten von Menschenleben unter der Trump-Administration bekanntlich recht weit nach hinten gerückt. Stattdessen geht es in diesem Fall um besseren Zugang zu den Rohstoffen in Sambia. Das Land hat als einer der größten Hersteller des für die Energiewende zentralen Metalls Kupfer weltweit im Wettlauf mit China um Afrikas Rohstoffe besondere Relevanz.

Zudem drängen die USA auf einen Ausbau des von ihnen mitfinanzierten Lobito-Korridors – einer Infrastruktur, über die Rohstoffe aus dem Kongo an die Küste gebracht werden. Das Projekt soll auf Sambia ausgeweitet werden, unter möglichst großer afrikanischer Eigenbeteiligung. Kurz: Das Land soll seine Rohstoffexporte stärker auf die USA ausrichten.

Verhandlung eines Abkommens

Ganz einfach ist das nicht, schließlich hat man China nicht nur im Kongo, sondern auch in Sambia jahrzehntelang das Feld überlassen – Peking ist dort der größte bilaterale Gläubiger.

Nun machen die USA also auch Druck mit der HIV-Epidemie. Davor war selbst Trump lange zurückgeschreckt. Nach dem Einfrieren der USAID-Gelder vor einem Jahr wurden in diesem Bereich viele Mittel zur Behandlung des Virus bald wieder freigegeben. Und erst Anfang Februar unterzeichnete Trump ein US-Haushaltspaket, das für 2026 weiterhin 4,6 Milliarden Dollar für bilaterale HIV-Hilfe und weitere 1,25 Milliarden Dollar für den internationalen Fonds „Global Fund“ vorsieht. Von einem offenen Rückzug der USA aus Afrikas Versorgung konnte bislang keine Rede sein.

Doch besonders in den stark betroffenen Ländern des südlichen Afrikas ist es mit dieser Zurückhaltung vorbei. Rund sechs Prozent der Bevölkerung in Sambia leben mit dem Virus, die USA zahlen über die Hälfte der Behandlungskosten – entsprechend dramatisch wäre ein Rückzug. Beide Länder verhandeln derzeit über ein Gesundheitsabkommen von mehr als einer Milliarde Dollar über fünf Jahre; Sambia soll laut der Nachrichtenagentur 340 Millionen Dollar selbst kofinanzieren. Auch dort gibt es eine Klausel, die etwas verhohlener als im geleakten Memo ein Auslaufen der Hilfe vorsieht, wenn Lusaka nicht auch separate wirtschaftliche Abkommen mit Washington abschließt.

Der Vorgang passt ins Bild. So setzte Trump mit Zolldrohungen Abkommen durch, in deren Rahmen eine ganze Reihe afrikanischer Länder von den USA abgeschobene Migranten aus Drittstaaten aufnehmen. Und die weitgehend erfolglose Friedensinitiative zwischen Kongo und Ruanda verknüpfte er mit Investitionsversprechen und Rohstoffabkommen. Trump hat die Verhandlungen mehrfach als Argument angeführt, warum er den Friedensnobelpreis verdiene.

Bislang bleibt der Ertrag bei der neuen Härte in der HIV-Politik jedoch aus. Sambias Regierung erklärte Ende Februar, sie habe Teile des Vertrags zurückgewiesen, um nationale Interessen zu schützen. Und auch in Simbabwe, wo ähnlich viele Menschen wie in Sambia mit HIV leben, blitzten die USA ab. Überraschen würde es nicht, wenn die USA auch dort bald wieder nach einem neuen Hebel suchen würden. Simbabwe ist einer der wichtigsten Lithium-Hersteller.