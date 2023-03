Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Schulmassaker in Uvalde flackert in den USA die Waffendebatte wieder auf. Doch die Republikaner verhindern Verschärfungen des laxen Rechts.

Eigentlich gedenken die Amerikaner am Memorial Day ihrer gefallenen Soldaten. In diesem Jahr war die öffentliche Debatte an dem langen Wochenende ganz von dem grausamen Schulmassaker in Uvalde