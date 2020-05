Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA ist wegen der Coronavirus-Pandemie so verheerend wie seit Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Im April stieg die Arbeitslosenquote auf 14,7 Prozent, teilte die US-Regierung am Freitag mit. Ein führender Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, warnte im Gespräch mit dem Sender CNN, die Quote könnte im Mai noch über 20 Prozent oder sogar auf bis zu 25 Prozent steigen.

Für Donald Trump seien die jüngsten Zahlen keine Überraschung, sagte er am Freitag dem Fernsehsender Fox News. „Selbst die Demokraten machen mich nicht dafür verantwortlich.“ Er könne die Wirtschaft zu ihrer alten Stärke zurückführen, versprach Trump. „Diese Jobs werden alle zurückkommen. Und sie werden bald zurückkommen.“ Das kommende Jahr werde für die USA in wirtschaftlicher Hinsicht „phänomenal“ werden.

Vor Beginn der Corona-Krise im Februar hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Im März war die Quote leicht auf 4,4 Prozent angestiegen. In den USA haben wegen der Corona-Krise seit März bereits mehr als 33 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Bislang sind in den USA der Universität Johns Hopkins zufolge rund 1,26 Millionen Corona-Ansteckungen nachgewiesen worden, mehr als 75.000 Infizierte sind bereits gestorben.