Donald Trump käme eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl gelegen. Aber er hat es nicht in der Hand, dies zu entscheiden.

Von Frank Herrmann, Washington

Donald Trump hat die Briefwahl schon so oft zu einem Verfahren erklärt, das zum Betrug geradezu einlade, dass es schon nicht mehr überrascht, wenn er nun erstmals laut über eine Verschiebung der Wahl am 3. November nachdenkt. Er tut es nach seiner altbekannten Methode, die Frage in einem Tweet mit drei Fragezeichen zu versehen. Soll keiner behaupten, er habe den Aufschub gefordert! Trump sät Zweifel, doch festnageln lässt er sich nicht. Gemäß dem Motto, dass es ja wohl legitim sei, eine Frage zu stellen.

Beweise für seinen Verdacht bleibt er schuldig, weil es Beweise nicht gibt. Doch allein schon der Verdacht reicht, um den harten Kern seiner Anhänger anzustacheln.

Natürlich wäre es Trump lieber, wenn statt im November erst im Sommer nächsten Jahres abgestimmt würde. Vielleicht gibt es bis dahin einen Impfstoff gegen das Coronavirus, vielleicht ist die Wirtschaft wieder in Schwung gekommen, vielleicht ist dann schon verblasst, wie miserabel er die Krise managte. Nur: Nicht einmal Kriege haben das Land bisher davon abgehalten, alle vier Jahre einen Präsidenten zu wählen. Und es steht nicht in Trumps Macht, mit der stolzen Tradition zu brechen.

Gesetze müssten geändert werden, der Kongress müsste mit klarer Mehrheit entscheiden. Dies als wenig wahrscheinlich zu bezeichnen, ist wohl noch untertrieben. De facto ist er unantastbar, der Wahlkalender Amerikas. Wenn Trump daran rüttelt, bestätigt er nur die Albträume seiner Gegner.