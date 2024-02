Die niedrige Wahlbeteiligung an der ersten Vorwahl der Demokraten ist ein Alarmsignal. Kann Biden am Ende genug Wähler gegen Trump mobilisieren?

Die Wahllokale hatten gerade 20 Minuten geschlossen, als der Sieger der Abstimmung schon zweifelsfrei feststand: Joe Biden hat die ersten Vorwahlen der US-Demokraten in South Carolina gewonnen. Mit rund 96 Prozent der Stimmen hat der Amtsinhaber seine beiden parteiinternen Herausforderer im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur förmlich pulverisiert.

Schwache Herausforderer

Die demokratischen Vorwahlen sind noch schneller vorbei als die republikanischen. Die Demokraten scharen sich um den Mann, der Donald Trump vor vier Jahren geschlagen hat. Ihr Kandidat heißt Joe Biden. Trotz dessen Alters und trotz schlechter Umfragewerte hatte kein parteiinternes Schwergewicht den Präsidenten herausgefordert.

Doch genau hier zeigt sich das Risiko von Bidens Bewerbung für eine zweite Amtszeit: Der 81-Jährige hat zwar in einem Wettstreit mit zwei Nobodys triumphiert. Doch bei den Wahlen im November hat er es mit dem gnadenlosesten Populisten der Welt und seiner ebenso treuen wie extrem mobilisierten Anhängerschaft zu tun. Biden kann Trump nur besiegen, wenn er ein breites Bündnis unabhängiger, liberaler und linker Menschen in großer Menge an die Wahlurnen bringt. Man würde deutlich ruhiger schlafen, wenn Biden den Amerikanern bald ein paar Gründe liefern würde, weshalb sie am 5. November auch bei schlechtem Wetter unbedingt aus dem Haus gehen, in der Schlange stehen und ihre Stimme abgeben müssen.