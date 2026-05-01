US-Präsident Donald Trump droht Deutschland wieder mit Truppenabzug. Dabei investiert das US-Militär in großem Stil in der Westpfalz. Doch wächst die Unsicherheit.

Anfang März gibt es in der Fruchthalle in Kaiserslautern donnernden Applaus. Die Band der US-Army in Europa hat zusammen mit dem Heeresmusikkorps Koblenz der Bundeswehr das Publikum bestens unterhalten. Der Eintritt war frei, die Moderation zweisprachig, das Konzert auch ein Dankeschön des US-Militärs an seine Gastgeber in Rheinland-Pfalz. Alles so, wie es sein sollte und schon immer war. Doch im Gegensatz zu früher ist ein weiterer Gedanke mit Händen zu greifen: Wie lange kann die deutsch-amerikanische Partnerschaft noch währen, wenn Donald Trump sie ständig in Frage stellt?

Gemeinsam gespielt: die US-Army Band und das Heeresmusikkorps Koblenz in Kaiserslautern. Archivfoto: Michael Schmitt

Am Donnerstag war es wieder einmal so weit. Weil der US-Präsident der Bundesregierung vorwirft, ihn nicht im Krieg gegen den Iran unterstützt zu haben, drohte er erneut mit einem Truppenabzug aus Deutschland. Mehr wurde bislang nicht gesagt, auch nicht dazu, ob Truppen innerhalb Europas verschoben oder ganz abgezogen werden sollen.

Hotspot Rheinland-Pfalz

Die Anzahl der US-Soldaten in Europa gab das US-Militär im April 2026 mit rund 86.000 an, knapp 39.000 davon in Deutschland und wiederum etwa 19.000 in Rheinland-Pfalz. Europäische US-Oberkommandos sind beispielsweise das US-Army-Hauptquartier in Wiesbaden, jenes der US-Air Force in Ramstein sowie das übergeordnete US European Command in Stuttgart. Im bayerischen Grafenwöhr wiederum unterhält das US-Militär einen der größten Truppenübungsplätze.

Die Air Base Ramstein, von Landstuhl aus gesehen. Archivfoto: Oliver Dietze/DPA

Mehr als 11.000 Ortskräfte sind in den Liegenschaften beschäftigt, in Rheinland-Pfalz lag deren Anzahl zuletzt bei mehr als 7000. Alljährlich fließt allein durch ihre Präsenz in der Westpfalz ein Milliardenbetrag an Dollar in die Region, aktuell auch durch den Neubau des US-Militärkrankenhauses bei Weilerbach direkt neben der Air Base Ramstein. Insgesamt zählt die US-Militärgemeinde Kaiserslautern mehr als 50.000 Köpfe.

Nicht nur Ramstein

Wann immer der US-Präsident droht, dass damit bald ein Ende sein wird, rückt Ramstein in den Mittelpunkt. Gut 8000 Soldaten arbeiten auf dem Flughafen – eine logistische Drehscheibe, mit der die USA ihre Präsenz über den großen Teich hinweg verankern. Doch sind die Heeresstreitkräfte, die US Army, in noch größerer Anzahl in der Region vertreten.

Die Panzerkaserne in Kaiserslautern. Archivfoto: urg

Wer aus Richtung Osten oder Westen Kaiserslautern ansteuert, fährt etliche Kilometer an Zäunen entlang, hinter denen sich Liegenschaften der US-Armee befinden. Ihre Standortverwaltung Rheinland-Pfalz hat dort ihren Sitz, zu ihr gehören 29 Liegenschaften an sieben Standorten im Land. Beispielsweise zählt das 21. Theater Sustainment Command in der Kaiserslauterer Panzerkaserne dazu. Die Einheit wird als das logistische Rückgrat der US Army in Europa beschrieben, weil sie das Bindeglied zwischen allen logistischen Operationen in Europa und Afrika ist.

Der Drohneneinsatz

Ramstein allerdings war gerade mit Beginn des Iran-Kriegs nicht nur wegen der verstärkten Flugbewegungen, sondern ebenso wegen des Einsatzes von unbemannten Fluggeräten in den Schlagzeilen. Seit 2011 ist die Air Base auch ein Knotenpunkt in jenem Datenstrom, der notwendig ist, um Drohnen über Satelliten ans Ziel zu führen und auch Menschen zu töten. Die Drohnen werden zwar von den USA aus gesteuert, doch wegen der großen Entfernung zu Zielen wie den Iran dient Ramstein als Relaisstation.

Übung im US-Militärkrankenhaus auf dem Landstuhler Kirchberg. Archivfoto: View

Darüber hinaus werden bei Einsätzen verletzte Soldaten in der Westpfalz versorgt: Zehntausende Verwundete hat das US-Militärkrankenhaus in den vergangenen Jahrzehnten gezählt. Noch ist es in Landstuhl beheimatet, bis 2029 soll es nach Weilerbach umziehen. 1,7 Milliarden Dollar investieren die USA in den Neubau.

Passt das zusammen?

Kein Wunder also, dass sich die Menschen in der Region nicht nur bei einem Freundschaftskonzert fragen, ob all das mit den ständigen Drohungen des US-Präsidenten zusammengeht. Den letzten Truppenabzug musste Rheinland-Pfalz nach dem Ende des Kalten Kriegs verkraften, wobei gerade in der Westpfalz Truppen konzentriert wurden – auch durch den Ausbau der Air Base Ramstein, die zudem seit 1974 Sitz einer Kommandobehörde der Nato-Luftstreitkräfte ist.

Soll bis Ende 2027 übergeben werden: das neue US-Hospital bei Weilerbach. Archivfoto: Gabriele Schöfer

Ralf Hechler, Bürgermeister von Stadt und Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, hatte es zuletzt in einem Interview so auf den Punkt gebracht: „Dass jetzt in kürzester Zeit so viel kaputt geschlagen wird, hätte ich so nicht für möglich gehalten.“

Zum Schaden der USA?

Ein Trost für den Bürgermeister und andere Westpfälzer mag sein, dass vorneweg die US-Militärgemeinde Kaiserslautern wegen ihrer zentralen Funktionen für das US-Militär eigentlich unverzichtbar ist. Gerade der Iran-Krieg zeigt, dass die USA auf ihre Stützpunkte in Deutschland angewiesen sind. Als Mittel der Wahl, um den Bündnispartner Deutschland zu bestrafen, scheinen Trumps Drohungen folglich ungeeignet und könnten das US-Militär in echte Schwierigkeiten bringen.

Die Stützpunkte seien kein Gefallen an Europa, sondern vor allem ein strategischer Vorteil für die USA selbst, fasste das eine Politikwissenschaftlerin gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ zusammen. Ähnlich mag es der US-Kongress gesehen haben, als er Ende 2025 eine Art Sicherheitsmechanismus beschlossen hat: Die Gesamtzahl der US-Stationierungsstreitkräfte in Europa darf demnach nicht länger als 45 Tage unter 76.000 liegen.

Im Fall des Falles

Und falls Trump sich durchsetzt und sogar erreicht, dass die USA die Nato verlassen? Dann müssten die USA als Entsendestaat auch das Nato-Truppenstatut sowie den Aufenthaltsvertrag binnen der rechtlichen Fristen aufkündigen und damit das Nutzungsrecht an Stützpunkten wie Ramstein aufgeben. Kurz gesagt, wäre das rechtlich möglich, sollten die USA tatsächlich eine solche politisch-strategische Entscheidung treffen.

Mancher unverdrossen

Unweit von Ramstein, in Baumholder im Landkreis Birkenfeld, bereitet man sich derweil auf ein ganz anderes Ereignis vor. Anfang Juli feiern Deutsche und Amerikaner dort 75 Jahre Partnerschaft“ und den 250. Geburtstag der USA. Dass die Verbundenheit eine Zukunft hat, daran wird kaum gezweifelt.

Der US-Stützpunkt Baumholder, wo aktuell viel gebaut und bald gefeiert wird. Archivfoto: Harald Tittel/DPA

Schließlich wurden auch in Baumholder weder Ausbauarbeiten in der US-Kaserne gestoppt noch Zahlen korrigiert: Ab 2026 soll sich die Militärgemeinde von 8000 auf 10.000 Köpfe erhöhen, aktuell investiert die US-Army über eine Milliarde Dollar. Bürgermeister Bernd Alsfasser scheint unverdrossen: „Wir müssen alles hier vor Ort so gut wie möglich gestalten, zumal niemand den US-Präsidenten ändern kann.“