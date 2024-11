Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA wächst die Sorge vor Unruhen. In zwei Städten brannten Anfang der Woche Wahlbriefkästen. Darauf reagiert nun der Bundesstaat Washington.

Olympia (dpa) - Vor der Präsidentschaftswahl in den USA versetzt der US-Bundesstaat Washington mit Blick auf mögliche Krawalle die Nationalgarde in Bereitschaft. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte Gouverneur Jay Inslee am Freitag (Ortszeit) mit, jedoch wolle er auf mögliche zivile Unruhen rund um den Tag der Wahl am 5. November «voll und ganz vorbereitet sein».

In dem Bundesstaat im Nordwesten der USA war zu Beginn der Woche ein Wahlbriefkasten in Brand gesetzt worden. Wie Inslee mitteilte, wurde das Feuer in der Stadt Vancouver durch einen Brandsatz ausgelöst, Hunderte Stimmzettel wurden beschädigt oder zerstört. Fast zeitgleich ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Nachbarstadt Portland (Bundesstaat Oregon).

In der Stadt Vancouver wurden vor einigen Tagen bei einem Brand eines Wahlbriefkastens Hunderte Stimmzettel beschädigt. (Archivbild) Foto: Greg Kimsey/dpa

Notwendige Maßnahme zur Wahrung öffentlicher Sicherheit

Umarmung von US-Rapperin Cardi B - im Wahlkampf setzt Harris stark auf Unterstützung aus der Künstlerszene. Foto: Paul Beaty/dpa

Inslee reagiere nun auf diesen Vorfall und auf landesweite Warnungen des Heimatschutzministeriums vor Bedrohungen der Wahlinfrastruktur, hieß es in der Mitteilung. Zwischen Montag, 4. November und Donnerstag, 7. November sollten daher so viele Mitglieder der Nationalgarde aktiviert werden wie notwendig. Dies sei zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und für das Wohlergehen aller erforderlich.

Trump bezeichnet Harris als »Person mit sehr niedrigem IQ«. Foto: Morry Gash/dpa

Die Präsidentenwahl in den USA findet am kommenden Dienstag statt. Umfragen zufolge dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Demokratin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump kommen. Die vorzeitige Stimmabgabe hat bereits in mehreren Bundesstaaten begonnen.