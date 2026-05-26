US-Präsident Trump sendet immer wieder widersprüchliche Signale zwischen Eskalation und Verhandlungswillen. Damit gerät er zunehmend unter Druck.

Während die Verhandler in Pakistan um jedes Wort ringen, wird am Persischen Golf wieder geschossen. Die US-Streitkräfte nahmen nach eigenen Angaben Raketenstellungen und zwei Schnellboote der Revolutionsgarden unter Beschuss, die Minen verlegt haben sollen. Iran droht mit Vergeltung. Und Israel intensiviert seine Angriffe gegen die Hisbollah im Süden des Libanon. Der Waffenstillstand wirkt so brüchig wie nie zuvor.

Auf Truth Social lieferte der Präsident einen Live-Kommentar zum Geschehen. Die Gespräche mit Iran liefen „ganz nett“. Falls sie scheiterten, gebe es weitere Angriffe. „Das wird entweder ein großartiger Deal für alle oder kein Deal für alle.“

Trump steht mit seinen Verlautbarungen auf seinem privaten PR-Kanal der diskreten Diplomatie im Weg. Seine Äußerungen zu Iran überstehen kaum noch einen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, bevor sie sich in unauflösbare Widersprüche verstricken. Weil die Medien über jede Laune auf Truth Social so berichten, als spiegele sie reale Entwicklungen, wechselten die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen von der Erwartung einer Wiederaufnahme der Kämpfe über einen unmittelbar bevorstehenden Durchbruch hin zur Mahnung, Geduld zu haben.

Gleicher Stand wie vor dem Krieg?

Tatsächlich hängen die Gespräche an denselben Stellen fest, an denen sich schon die Unterhändler vor dem Angriff der USA und Israels im Februar die Zähne ausgebissen hatten. Darauf deutet der Drei-Phasen-Plan hin, der laut Reuters verhandelt wird. Zunächst soll der Krieg formell für beendet erklärt, dann die Blockade der Straße von Hormus aufgehoben und schließlich ein 30-Tage-Fenster für Verhandlungen über ein breiteres Abkommen geöffnet werden. Darin geht es um Irans Atom- und Raketenprogramm sowie die Aufhebung der Sanktionen.

„Da fragt man sich, warum der Krieg überhaupt begonnen hat“, bringt Senator Lindsey Graham das Unbehagen der Iran-Hardliner in Trumps Partei auf den Punkt. Der Präsident scheine das „selbst nie verstanden zu haben“, legt der Analyst David Frum in der Zeitschrift „Atlantic“ den Finger in die Wunde.

Unter den wechselnden Gründen für den Angriff auf Iran im Februar führte Trump mal den Regimewechsel in Teheran an, dann die Zerstörung der militärischen Fähigkeiten und das Ende des Atomprogramms. Drei Monate später sitzt das Regime fester im Sattel als zuvor, verfügt laut CIA-Einschätzungen weiterhin über 70 bis 75 Prozent seiner Raketen und kontrolliert die Straße von Hormus.

Was bleibt, ist das Beharren der US-Administration darauf, dass Iran keine Atombombe bekommen darf. Das ist weniger als der Status quo vor dem Angriff auf Iran im Februar. Trump hat sich mit seinem als „kleiner Ausflug“ an den Persischen Golf verkauften Krieg unübersehbar verrannt. Angesichts steigender Ölpreise und sinkender Zustimmungswerte sucht er nach einem Ausweg. Er ließ dabei so viele Ultimaten folgenlos verstreichen, dass die Glaubwürdigkeit der Supermacht auf der Strecke blieb.

Trump will den Krieg als Sieg verkaufen

Nach dem Zickzack am zurückliegenden Feiertagswochenende teilte Trump ungewohnt diplomatisch mit, die Verhandlungen „verlaufen geordnet und konstruktiv“. Außerdem habe er seine Vertreter angewiesen, „beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist“. Er fügte hinzu, es dürfe keine Fehler geben. „Unser Verhältnis zu Iran wird viel professioneller und produktiver.“ Das klang nun aber ganz anders als die Siegesgewissheit nach den ersten Tagen der Bombardements. Damals tönte er auf seiner Plattform, es werde „keinen Deal mit Iran geben außer der BEDINGUNGSLOSEN KAPITULATION“.

Auf Analysten wie Frum wirkt Trump zunehmend hilflos. Er versuche, den Amerikanern weiszumachen, „ein Krieg, den er verloren hat, sei in Wirklichkeit ein großer Sieg“. Er werde bald feststellen, „dass ihm das tatsächlich niemand glaubt“.