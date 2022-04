UN-Generalsekretär Guterres will kommende Woche nach Russland reisen, um im Ukraine-Krieg zu vermitteln. US-Außenminister Blinken und sein Kabinettskollege im Pentagon, Austin, werden schon am Sonntag in Kiew erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag überraschend einen Besuch einer hochrangigen US-Delegation für diesen Sonntag in Kiew angekündigt. „Ich denke nicht, dass es ein großes Geheimnis ist. Morgen werde ich ein Treffen mit dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und mit Außenminister Antony Blinken haben“, sagte Selenskyj am Samstag bei einer Pressekonferenz in einer U-Bahn-Station in Kiew. Austin hatte am Donnerstag Alliierte der USA eingeladen, am Dienstag im pfälzischen Ramstein über die Zukunft der Ukraine zu beraten. Dazu wird auch die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet.

Keine Waffenpause für Ostern

Aller internationalen Appelle zum Trotz ist in der Ukraine keine Feuerpause in Sicht. Wegen des orthodoxen Osterfests war eine Kriegspause erhofft worden. Jedoch setzte Russland seine Offensive im Osten und Süden der Ukraine fort. Ein neuer Versuch zur Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischer Darstellung von den russischen Truppen durchkreuzt worden. 200 Einwohner hätten sich am Samstag versammelt, doch russische Soldaten hätten die Menge „auseinandergetrieben“.

Moskau behauptet erneut, Mariupol „befreit“ zu haben. Der Widerstand im Stahlwerk Azovstal in Mariupol hielt aber offenbar an. Die ukrainischen Soldaten würden ihre Positionen halten und Gegenangriffe starten, hieß es aus Kiew. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes fanden am Samstag in Mariupol weiter schwere Kämpfe statt. Demnach laufe der von Russland angestrebte Vormarsch im Donbass nicht wie vom Kreml geplant.

Türkei sperrt Luftraum für russisches Militär

Moskau beschuldigte die USA am Samstag, sie plane eine Provokation, um Russland den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine unterzuschieben. „Die Inszenierung eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen dient dazu, Russland der Nutzung verbotener Waffen zu bezichtigen, um anschließend das sogenannte syrische Szenario zu verwirklichen, bei dem der betreffende Staat wirtschaftlich und politisch isoliert und zudem aus internationalen Organisationen ausgeschlossen wird“, sagte der Chef der russischen ABC-Schutztruppen, Igor Kirillow.

Das Nato-Mitglied Türkei hat ihren Luftraum für militärische und zivile Flugzeuge gesperrt, die Soldaten aus Russland nach Syrien bringen. Das teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit, wie der staatliche Sender TRT Haber am Samstag berichtete. Zuvor habe es Gespräche dazu mit Moskau gegeben. Ankara habe Moskau in dreimonatigen Abständen bis April die Erlaubnis erteilt, den türkischen Luftraum zu durchfliegen, doch seien diese Flüge nun eingestellt worden.

UN-Generalsekretär António Guterres möchte kommende Woche Russland und die Ukraine besuchen. Nach einem Empfang durch Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag werde Guterres in die Ukraine weiterreisen, wie die Vereinten Nationen mitteilten.