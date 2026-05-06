Politik US-Militär: Haben Tanker unter iranischer Flagge angegriffen

Iran-Krieg
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen unter iranischer Flagge fahrenden Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. (Symbolbild)

Die USA wollen ihre Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, weiter umsetzen. Dafür greifen sie nach eigener Darstellung auch zu militärischen Mitteln.

Teheran/Washington (dpa) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen unter iranischer Flagge fahrenden, unbeladenen Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Von einem US-Kampfflugzeug seien am Morgen (Ortszeit Washington) mehrere Schüsse auf das Schiff abgefeuert worden, nachdem es Warnungen der USA, dass es die US-Seeblockade verletze, ignoriert habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.

Der Tanker habe internationale Gewässer passiert und sich in Richtung eines iranischen Hafens am Golf von Oman bewegt, hieß es. «Die US-Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, bleibt in vollem Umfang in Kraft», betonte das US-Militär.

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