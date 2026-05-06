Die USA wollen ihre Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, weiter umsetzen. Dafür greifen sie nach eigener Darstellung auch zu militärischen Mitteln.

Teheran/Washington (dpa) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen unter iranischer Flagge fahrenden, unbeladenen Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Von einem US-Kampfflugzeug seien am Morgen (Ortszeit Washington) mehrere Schüsse auf das Schiff abgefeuert worden, nachdem es Warnungen der USA, dass es die US-Seeblockade verletze, ignoriert habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.

Der Tanker habe internationale Gewässer passiert und sich in Richtung eines iranischen Hafens am Golf von Oman bewegt, hieß es. «Die US-Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, bleibt in vollem Umfang in Kraft», betonte das US-Militär.

Pakistan vermittelt die Gespräche zwischen dem Iran und den USA. (Archivbild) Foto: Anjum Naveed/dpa

Vor einem Trump-Besuch in Peking: Der Iran und China stimmen sich ab. Foto: Uncredited/dpa

Der Iran kündigt ein Genehmigungsverfahren für Schiffe an. (Archivbild) Foto: Amirhosein Khorgooi/dpa

Die Straße von Hormus ist weiter für den Schiffsverkehr blockiert. (Archivbild) Foto: Amirhosein Khorgooi/dpa

Unterstützer fürchten um das Leben von Narges Mohammadi. (Archivbild) Foto: Uncredited/dpa