Politik US-Militär: Blockade iranischer Häfen umgesetzt

Iran-Krieg - Straße von Hormus
Über die Seerouten um den Iran werden viele Rohstoffe verschifft. (Symbolbild)

Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA steht vor allem der Seehandel im Fokus. Die Blockade dort hat globale Auswirkungen. Das US-Militär stellt klar, für wen die Sperre gilt.

Washington (dpa) - Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt erfolgreich umgesetzt. «Die Blockade iranischer Häfen ist vollständig ausgeführt worden», teilte der Kommandeur des US-Regionalkommandos Centcom, Admiral Brad Cooper, auf der Online-Plattform X mit.

Die US-Streitkräfte hätten ihre Überlegenheit auf dem Meer im Nahen Osten behauptet, erklärte Cooper. In weniger als 36 Stunden seit Beginn der Blockade hätten US-Streitkräfte den Handel in den Iran und aus dem Iran über das Meer vollständig zum Erliegen gebracht, hieß es weiter.

Parallel erklärte Centcom in einem weiteren X-Beitrag, dass Zerstörer mit Lenkflugkörpern der Marine an der Blockade-Mission beteiligt seien. «Die Blockade wird unvoreingenommen gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt, die in die Küstengebiete oder Häfen des Irans einlaufen oder diese verlassen», hieß es darin.

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