Die Partei von Trump-Herausforderer Biden könnte am 3. November mehr als „nur“ das Weiße Haus gewinnen. Im Rennen um 35 Senatssitze sieht es so aus, dass die US-Demokraten einige Mandate dazugewinnen. Kippen sogar konservative Staaten wie South Carolina?

In den Reihen der Demokratischen Partei gibt es Optimisten, die sind fest davon überzeugt, dass Jaime Harrison am kommenden Dienstag in South Carolina – dem Partner-US-Bundesstaat