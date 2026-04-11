Mehr als fünf Wochen griffen die USA mit Israel den Iran an - dann wurde eine kurze Feuerpause verkündet. Die Gespräche in Pakistan könnten darüber entscheiden, ob der Krieg dauerhaft beigelegt wird.

Islamabad (dpa) - Die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance ist zu den Gesprächen über eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg in Pakistan angekommen. Sie sei auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Islamabad gelandet und werde zum Hotel eskortiert, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

Pakistanischen Diplomatenkreisen zufolge sollen die Gespräche am Nachmittag Ortszeit (drei Stunden vor MESZ) beginnen. Zunächst treffen die Delegationen demnach separat auf die pakistanischen Vermittler, Premier Shehbaz Sharif und den obersten Militär, Feldmarschall Asim Munir. Anschließend solle es direkte Gespräche zwischen den US-Vertretern und dem Team aus Teheran geben.

Mehr als 10.000 Soldaten und Polizisten sichern die Verhandlungen in Islamabad. Foto: Anjum Naveed/dpa

Die iranische Delegation war bereits zuvor in Islamabad eingetroffen und wird nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf angeführt.

Die US-Delegation wird von Vizepräsident JD Vance angeführt. Foto: Jacquelyn Martin/dpa