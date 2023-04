Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) den Hammer herausgeholt: Die EZB habe mit ihren billionenschweren Programmen zum Aufkauf von Staatsanleihen ihre Befugnisse vertragswidrig überschritten.

Bundesregierung sowie Bundestag haben bis heute nichts gegen die Aktivitäten der EZB getan – was verfassungswidrig ist. So legte Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle am Dienstag