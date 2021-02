Wer auf einen Heiratsschwindler hereinfällt, handelt nicht sozialwidrig. Geht auf diesem Wege das letzte Geld verloren, so steht dies einem anschließenden Hartz-IV-Anspruch nicht entgegen. Das hat das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart entschieden.

Das Gerichtsurteil wurde am Montag bekanntgegeben. Sozialwidriges Verhalten setze einen Vorsatz voraus, hieß es in dem Urteil. Das Gericht wies damit Rückforderungsansprüche des Jobcenters gegen eine 62-jährige Hotelfachfrau ab. Zuletzt hatte die Frau keine Arbeit und keine Einkünfte mehr und lebte nach eigenen Angaben von einer kleinen Erbschaft ihrer Mutter. Von November 2016 bis Januar 2017 hatte sie insgesamt 24.000 Euro an den „Agenten“ eines Mannes in Großbritannien überwiesen. Später gab sie an, sie habe das Geld nur verliehen. Dem Mann habe sie in einer Notlage helfen und sich zudem mit ihm ein gemeinsames Leben aufbauen wollen.

Gericht: Frau ist Betrugsopfer

Als die Erbschaft aufgebraucht war, beantragte die Frau Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Das Jobcenter bewilligte knapp 770 Euro, forderte später – mit Blick auf die Überweisungen nach Großbritannien – gezahlte Leistungen aber wieder zurück. Von dem vertanen Geld hätte die Frau 31 Monate leben können, lautete das Argument. Das Verhalten der Frau sei sozialwidrig gewesen.

Dem hat das Stuttgarter Landessozialgericht nun widersprochen. Rückforderungen wegen eines sozialwidrigen Verhaltens setzten laut Gesetz voraus, dass die Hilfebedürftigkeit absichtlich herbeigeführt wurde. Eine Absicht habe hier aber nicht vorgelegen, so das Gericht.

Vielmehr sei die Frau selbst Opfer eines Betrugs geworden. Dass hier die Überweisungen von außen und im Nachhinein betrachtet nicht nachvollziehbar erschienen, mache sie noch nicht „sozialwidrig“. Es sei nicht Sache des Jobcenters zu prüfen, ob ein Verhalten naiv oder unbedacht war, betonte das LSG.