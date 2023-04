Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Team um Wikileaks-Gründer Julian Assange will gegen das Verdikt des Londoner High Court, das eine Auslieferung in die USA ermöglichen würde, in die Berufung gehen. Daran ändern auch Zusicherungen aus Washington nichts.

Für die Freunde von Julian Assange musste die Auswahl des Freitags für den Urteilsspruch wie blanker Hohn wirken. Ausgerechnet am Internationalen Tag der Menschenrechte kippte der Londoner