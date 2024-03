Obwohl nicht bei allen beliebt, hat Ursula von der Leyen große Chancen, nach der Europawahl im Juni erneut EU-Kommissionschefin zu werden.

Für Ursula von der Leyen beginnt der Wahlkampf. Knapp drei Monate vor der Europawahl ist sie nun offiziell Kandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Die CDU-Politikerin wurde am Donnerstag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest bei einem Kongress formell aufgestellt. Ein kleiner Wermutstropfen mischte sich allerdings in die allgemeine Freude bei den Konservativen: Die erhoffte Einstimmigkeit wurde verfehlt. Für Ursula von der Leyen stimmten 400 EVP-Delegierte, 89 sprachen sich dagegen aus. Gegenkandidaten gab es nicht.

Natürlich wurden auf dem Kongress in Bukarest viele Lobeshymnen auf Ursula von der Leyen gesungen, aber das Verhältnis sehr vieler Konservativer zu der deutschen EU-Kommissionschefin ist eher gespannt. Deutlich wurde das durch die Gegenstimmen aus dem französischen Lager der Republikaner von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Die hatten schon vor dem Treffen angekündigt, gegen sie als Kandidatin zu votieren. Hauptkritikpunkt ist von der Leyens Vorzeigeprojekt Green Deal, mit dem sie die EU bis 2050 klimaneutral machen will. Einige werfen der Deutschen vor, sie überhäufe die Wirtschaft mit Bürokratie und stelle sich immer wieder gegen die hart arbeitenden Landwirte, auf deren Stimmen das bürgerliche Lager bei der anstehenden Europawahl setzt.

Bisweilen scharfe Kritik kommt auch aus dem Europaparlament. Die Abgeordneten hätten gerne jemanden aus ihren Reihen zur EU-Kommissionschefin gewählt. Allerdings wird sich neben der EVP auch die deutsche Bundesregierung sehr wahrscheinlich für die CDU-Politikerin stark machen. Denn sollte sie nicht gewählt werden, würde der Posten an eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus einem anderen EU-Land vergeben.