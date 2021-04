(aktualisiert 11:15 Uhr). Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Landstuhl sind in der Nacht zu Mittwoch mit einem Großaufgebot von rund 120 Einsatzkräften zu einem Feuer auf dem Recyclinghof im Kindsbacher Industriegebiet ausgerückt. Dort stand in der Industriestraße um 23.40 Uhr ein großer Altholzstapel in Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen des Qualms musste während der Löscharbeiten auch die Kaiserstraße (L395) zwischen Kindsbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gesperrt werden.

Ein Brandermittler ist derzeit vor Ort

„Unser erstes Bestreben war es, ein Ausbreiten des Feuers auf eine benachbarte Halle zu verhindern“, berichtete der stellvertretende Wehrleiter Rüdiger Väth auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Dazu wurde der riesengroße Haufen Altholz mit zwei Baggern abgetragen.“ Die Feuerwehr war noch bis zum Mittwochvormittag vor Ort. Den Schaden beziffert die Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch völlig unklar. „Ein Brandermittler ist vor Ort und sichert Spuren“, berichtet die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Landstuhl, Karin Decker.

Tierheim nicht betroffen

Das nahegelegene Tierheim des Tierschutzvereins Kindsbach war von dem Feuer nicht betroffen. „Ich war nachts noch nachschauen. Alles in Ordnung“, gibt die Tierheimleiterin auf RHEINPFALZ-Anfrage Entwarnung. Die Polizei sucht Zeugen des Brands (Telefon 06371/92290).