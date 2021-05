Noch ist unklar, ob die Schulen bald wieder öffnen. Sollte es so kommen, kann Unterricht nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Darüber gibt ein vom Bundesbildungsministerium geförderter Leitfaden Auskunft.

Wann Schulen geöffnet werden sollen, ist eine politische Frage. Bund und Länder wollen sich am Mittwoch treffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu diskutieren. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte am Montag eine Handlungsempfehlung vor, die Schulöffnungen unter bestimmten Bedingungen ermöglichen soll. Der Leitfaden, dessen Kurzfassung 29 Seiten umfasst, basiert auf den Empfehlungen von 36 medizinischen Fachgesellschaften. Mitgewirkt haben auch Landeselternbeiräte, Lehrerverbände und Schüler. Das Land Rheinland-Pfalz begrüßte auf Anfrage die Leitlinien aus Berlin. Worum geht es?

Alles oder nichts

Die Wissenschaftler betonen, dass die Öffnung von Schulen unter Pandemiebedingungen nur dann möglich sein kann, wenn alle empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden und nicht einzelne Punkte herausgegriffen werden. Nur das Paket wirke.

Präsenzunterricht

Bei mäßigem Infektionsgeschehen sollte eine Kohortierung, also eine Aufteilung in kleinere Gruppen, von Klassen und Jahrgängen stattfinden. Diese sollen jeweils unter sich bleiben. Bei hohem Infektionsgeschehen soll zusätzlich zur Kohortierung ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht stattfinden. Dabei ist nur ein Teil der Schüler in der Schule präsent. Bei sehr hohem Infektionsgeschehen wird der Wechselunterricht empfohlen und die gestaffelte Öffnung. Das heißt: Die Grundschüler könnten in die Schule kommen, die höheren Jahrgänge hätten Distanzunterricht.

Maskentragen

Bei hohen Infektionszahlen sollen Schüler und Lehrer die Alltagsmaske durch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) ersetzen. Empfohlen werden FFP2-Masken bei Personen „mit einem besonderen Risiko für schwere Covid19-Erkrankungsverläufe“.

Schülertransport

In Schulbussen und im öffentlichen Nahverkehr sollte das Maskentragen je nach Vorschrift befolgt werden. Dringend empfohlen wird, durch den zeitversetzten Beginn des Unterrichts die Anzahl der Personen in Schulbussen zu reduzieren. Die Wissenschaftler legen den Verwaltungen nahe, die Taktung von Schulbussen zu erhöhen und mehr Fahrzeuge einzusetzen.

Musik- und Sportunterricht

Die Experten sind der Meinung, dass Musikunterricht unter Auflagen auch in Pandemiezeiten stattfinden kann. In Innenräumen müsste auf das Singen verzichtet werden, ebenso auf das Spielen von Blasinstrumenten (wegen der Aerosolbelastung). Allerdings sind diese Tätigkeiten im Freien möglich – unter Einhaltung der Abstandsregeln von mindestens zwei Metern in jede Richtung. Auch der Sportunterricht sollte möglichst im Freien stattfinden. In der Halle könnte Sport unter Einhaltung der Regeln zu Abstand, Hygiene und Lüften durchgeführt werden. Grundsätzlich sollen Schulen regelmäßig und ausreichend lüften, mindestens alle 20 Mintuten für drei bis fünf Minuten.

Verdachtsfälle

Kompliziert wird es beim Umgang mit Schülern, die Krankheitssymptome zeigen. Bei Fieber oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns soll von einer Corona-Infektion ausgegangen werden. Sie sollen erst 48 Stunden nach Abklingen der Symptome wieder am Unterricht teilnehmen. Wenn allerdings nur die Nase läuft oder der Hals kratzt, muss die Schulbank gedrückt werden.

Kontaktpersonen

Menschen, bei denen das Risiko besteht, dass sie sich durch eine kranke Person angesteckt haben, sollen 14 Tage in häusliche Quarantäne. Sollten keine Symptome auftreten, kann diese Zeit durch einen negativen Test verkürzt werden. Wer einen „kurzen Risikokontakt“ hatte, soll bei Symptomfreiheit weiter am Präsenzunterricht teilnehmen. Kompliziert wird es, wenn ein Corona-Fall in der Klasse auftritt. Dann gelten die Quarantäneregeln für die direkten Sitznachbarn (davor, dahinter, rechts und links) und für Lehrer, die unmittelbar mit dem Schüler Kontakt hatten.