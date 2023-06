Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das von der chinesischen Zentralregierung eingeführte Sicherheitsgesetz beendet die relative politische Freiheit in Hongkong. Wenn die Führung in Peking es will, könnte künftig jeder Bürger festgenommen werden – oder einfach „verschwinden“. Noch regt sich Widerstand.

Hongkongs Staatsführung stieß am Mittwochmorgen noch mit Champagnergläsern auf das neue nationale Sicherheitsgesetz an. Ab den späten Nachmittagsstunden zogen