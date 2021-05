Wie auch immer man zu Israel steht – wer jüdische Einrichtungen angreift, begeht ein Verbrechen. Auch Israel-Fahnen zu verbrennen, ist antisemitisch.

„Wer angeblich Israelkritik üben will, dann aber Synagogen und Juden angreift, greift uns alle an.“ Besser als Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, kann man es nicht auf den Punkt bringen. Auf die furchtbare Gewalt im Nahen Osten selber mit Gewalt zu reagieren, ist strikt zu verurteilen.

Und zwar nicht nur, aber auch weil Deutschland wegen des Holocaust im Dritten Reich eine besondere Verantwortung für jüdisches Leben trägt. Ob in Speyer, Mannheim oder Worms, ob in München oder Berlin – es ist ein Glück, dass es diese jüdischen Gemeinden nach dem Zivilisationsbruch der Nazi-Zeit noch oder auch wieder gibt. Diese Gemeinden sind deutsche Gemeinden, keine israelischen. Auch wenn sich der Staat Israel für alle Juden in der Welt verantwortlich sieht – diese Synagogen und ihre Mitglieder stehen unter dem Schutz unseres Grundgesetzes. Derselben Verfassung, die auch alle andere Glaubensrichtungen schützt.

Dass Israelfahnen verbrannt werden und Übergriffe auf Juden und ihre Einrichtungen passieren, ist leider nichts Neues. Es sind auch mitnichten nur Muslime, die sich antisemitischer Straftaten schuldig machen. Neonazis, Linksextremisten und Verschwörungstheoretiker sind genauso dabei. Aber gerade muslimischen Mitbürgern sollte Mazyeks Mahnung doch einleuchten: Zu oft sind sie selber rassistischer Hetze ausgesetzt.