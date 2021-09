Drei Wochen vor der Bundestagswahl steckt die Union im Umfragetief – nun will Kanzlerkandidat Armin Laschet die Stimmung mit einem „Zukunftsteam“ drehen.

Für ihn sei immer wichtig gewesen, dass die CDU als Team sichtbar werde, sagte Laschet. Er habe acht Expertinnen und Experten berufen, die neue Ideen für die Zukunft hätten. Dem neuen Team gehören unter anderem der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) an.

Der 65-jährige Merz wird für Wirtschaft und Finanzen zuständig sein. Bär soll den Bereich Digitalisierung repräsentieren. Für die Bildungspolitik soll Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien stehen, für den Bereich Soziales und „gleichwertige Lebensverhältnisse“ die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch, für Familienpolitik CDU-Vize Silvia Breher.

SPD legt in Umfrage deutlich zu

Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) verantwortet die Klimaschutzpolitik, der Terrorismusexperte Peter Neumann vom Londoner King’s College ist für innere und äußere Sicherheit zuständig. Als Vertreter der „Kreativwirtschaft“ präsentierte Laschet den Berliner Musikmanager Joe Chialo.

Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD laut ZDF-„Politbarometer“ erneut deutlich zugelegt und liegt klar vor der Union. Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, bliebe die CDU/CSU bei 22 Prozent, ihrem bisher niedrigsten Wert in dieser Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen. Die SPD könnte gegenüber der Vorwoche um drei Prozentpunkte zulegen und wäre mit 25 Prozent in dieser Projektion erstmals seit September 2002 stärkste Kraft.

Söder nennt Werte für Union „alarmierend“

Die lange sehr starken und kurzzeitig sogar führenden Grünen würden dagegen drei Punkte verlieren und kämen nur noch auf 17 Prozent. Die AfD könnte unverändert mit elf Prozent rechnen. Die FDP könnte einen Punkt zulegen auf elf Prozent, die Linke ebenfalls auf sieben Prozent. Damit gäbe es eine ganz knappe Mehrheit für eine SPD-geführte Koalition mit der Union. Reichen würde es unter SPD-Führung für ein Bündnis mit Grünen und FDP oder mit Grünen und Linkspartei. Eine Unionsführung wäre nur in einem Bündnis mit Grünen und FDP möglich.

CSU-Chef Markus Söder nannte die schlechten Umfragewerte für die Union „alarmierend“. Dies gelte sowohl mit Blick auf den Trend der Umfragen als auch auf die für die Union prognostizierten Werte, sagte Söder am Freitag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands. Zugleich betonte Söder seine Solidarität zu Laschet. Dessen „Zukunftsteam“ erwähnte Söder nach Sitzungen der CSU-Gremien zwar kurz, ging darauf aber nicht näher ein.

Mehr zur Rolle der Demoskopie im Wahlkampf lesen Sie hier