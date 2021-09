Trotz ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl liefert sich die Union einen Wettlauf mit der SPD um die Bildung einer Koalition mit Grünen und FDP. Im CDU-Präsidium sind davon nicht alle begeistert.

CDU und CSU wollen am Dienstag ein Sondierungsgespräch mit den Grünen führen. Bereits am Sonntagabend solle es ein Gespräch zwischen Union und FDP geben, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag in Berlin. Die beiden Gesprächsangebote seien mit großer Mehrheit vom CDU-Präsidium beschlossen und von den jeweiligen Gesprächspartnern auch angenommen worden. „Wir glauben, dass es Sinn macht, darüber zu sprechen, ob es die Möglichkeit gibt, ein Zukunftsbündnis zu schmieden“, sagte Ziemiak dazu weiter. CDU und CSU wollten die Gespräche auf Grundlage ihres Wahlprogramms führen.

Kanzlerkandidat Laschet hatte trotz des historisch schlechten Ergebnisses der Union direkt nach der Wahl die Bildung einer Regierung unter Führung von CDU und CSU nicht ausgeschlossen. Rechnerisch ist eine Jamaika-Koalition der Union mit Grünen und FDP möglich. Wahlgewinnerin SPD will ihrerseits mit den beiden Parteien eine Ampel-Koalition schmieden. Hier gibt es getrennte Treffen der Sozialdemokraten mit FDP und Grünen am Sonntag.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video: afp

Keine Einstimmigkeit

Ziemiak räumte ein, dass der Beschluss für Sondierungsgespräche im CDU-Präsidium nicht einstimmig gefallen sei. „Ja, es gab auch andere Stimmen“, sagte er und verwies auf den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.

Grüne und FDP hatten bereits in kleiner Runde am Dienstagabend untereinander gesprochen. Am heutigen Freitag soll dann ein Treffen in größerem Kreis folgen, bevor sie in die Gespräche mit SPD und Union gehen.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt äußerte sich skeptisch zu der Jamaika-Variante: „Beim Blick auf den Zustand der CDU sehe ich aktuell nicht, wie eine Koalition mit CDU und CSU gehen soll“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Spahn fordert Klarheit

FDP-Vize Stephan Thomae sagte dagegen, aus Sicht seiner Partei sei die Union für eine Regierungsbeteiligung bislang „nicht raus“. Für die FDP halte er weiterhin eine Jamaika-Koalition für näherliegend, sagte Thomae im RBB-Inforadio.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Jens Spahn forderte Klarheit über eine mögliche Regierungsbeteiligung der Union „bis Mitte Oktober“. Spahn bekräftigte die Forderung, dass sich die CDU nach dem Wahldebakel erneuern müsse. Dies gelte sowohl inhaltlich als auch personell, sagte er.

Ziemiak zufolge ist ein Prozess der Erneuerung und Modernisierung bereits angelaufen. „Daran arbeiten wir auch schon parallel“, sagte er. Denn aus dem schlechten Wahlergebnis müssten „Schlussfolgerungen gezogen werden“.