Ein Untersuchungsausschuss befasst sich bald mit dem Atomausstieg im vorigen Jahr. Der Union geht es dabei weniger um die damaligen Umstände.

Ein kurzer Rückblick: Ein Tsunami löste vor 13 Jahren die Nuklearkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima aus. Kurz darauf beauftragte die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), um die Risiken der Kernenergie für Deutschland neu zu bewerten. Aus dem Bericht der RSK ging die Notwendigkeit einer sofortigen Abschaltung nicht hervor, da alle deutschen Meiler die Anforderungen der Prüfung erfüllten. Dennoch beschloss die schwarz-gelbe Regierung das Aus für acht Atomkraftwerke und einen stufenweisen Atomausstieg bis 2022. Handelte es sich dabei um ein fachlich begründetes Urteil, oder wurde hier politisch entschieden? Die Mehrheit der Deutschen lehnte damals die Atomkraft ab.

Es wäre gut, wenn sich CDU und CSU an diese Vorgänge erinnern würden, wenn sie nächste Woche einen Untersuchungsausschuss beschließen werden, der den Atomausstieg im vorigen Jahr zum Thema macht. War dieser fachlich begründet oder folgte er „grüner Parteilogik“?, fragt die Union. Es ist legitim, diesen Vorgang zu untersuchen und Hunderte von Akten zu durchforsten. Man kann tatsächlich der Frage nachgehen, ob die zuständigen Grünen-Minister Robert Habeck (Wirtschaft) und Steffi Lemke (Nukleare Sicherheit) die Öffentlichkeit über ihre wahren Motive vorsätzlich getäuscht haben.

Nach Abschaltung kein Energieproblem

Klar ist aber auch, dass Deutschland kein Energieproblem hatte, nachdem drei Atomkraftwerke aufhörten, ihre sechs Prozent Stromanteil zu liefern. Die Abschaltung hat die Strompreise auch nicht nach oben getrieben. Und die Annahme, bei den Beamten im einstigen Ministerium von Atomkraft-Befürworter Peter Altmaier (CDU) handele es sich um ideologisch motivierte Atomkraftgegner, dürfte selbst in der Union niemand glauben.

Es ist zu befürchten, dass der Untersuchungsausschuss seinen Mitgliedern viel Arbeit bereiten, aber kaum Erkenntnisse bringen wird. Interessanter wäre es gewesen, einmal die Energiepolitik der letzten Jahre zu untersuchen, insbesondere die Frage, wie Deutschland so abhängig von russischem Gas werden konnte. Doch davor scheuen die einstigen Regierungsparteien zurück. Ein Jahr vor der Bundestagswahl verfolgt die Union ein ganz anderes Motiv, worauf der Titel des Untersuchungsausschusses hindeutet: „Habecks Akten“.

Union fürchtet um ihre Pfründe

Der Wirtschaftsminister ist der Union zu mächtig geworden. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sagt, Habeck sei „nicht nur Vizekanzler, sondern er ist jetzt bereits Zweitkanzler“. Es gibt kaum ein Thema, zu dem sich der Grünen-Politiker nicht äußert und sich mit klaren Botschaften als Reformer – und Merz-Antipode – darstellt. Als potenzieller Kanzlerkandidat und Realpolitiker sieht ihn die Union als Bedrohung ihrer Pfründe in der politischen Mitte.

Das ist bemerkenswert. Denn Schwarz und Grün sind weniger voneinander entfernt als es scheint. Entgegen dem Getöse über Gendern und Veganertum sind die Positionen der Parteien etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik deckungsgleich. In der Klimapolitik ist man sich einig, streitet lediglich über die Instrumente. Es ist anzunehmen, dass sich nach der Bundestagswahl niemand mehr an den Untersuchungsausschuss erinnern wird.