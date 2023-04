Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungeimpfte Arbeitnehmer müssen in Rheinland-Pfalz einen negativen Corona-Test bei ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz vorlegen, wenn sie mindestens fünf Tage im Urlaub waren. Eine indirekte Auskunftspflicht über den Impfstatus sieht das Mainzer Gesundheitsministerium darin aber nicht.

Die jüngste Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz ist am vergangenen Sonntag in Kraft getreten. Sie enthält in Paragraf 8 einen Passus, der eine Testpflicht vorsieht für