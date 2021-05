Wieder trifft die Medienfreiheit in Ungarn ein harter Schlag: Ein Gericht hat am Dienstag dem einzigen noch freien und populären Radiosender Klubrádió die Lizenz entzogen.

Seit seinem Amtsantritt 2010 hat Premier Viktor Orbán immer wieder Druck auf Klubrádió ausgeübt und dem einzigen noch freien und populären Radiosender mit dem Entzug der Sendelizenz gedroht. Im vergangenen September zeichnete sich das endgültige Aus ab, als die von der Regierungspartei Fidesz gesteuerte Medienbehörde eine Verlängerung der Lizenz um weitere sieben Jahre ablehnte. Damit war das Urteil am Montag für das Budapester Stadtgericht vorgegeben: Die Klage von Klubrádió wurde abgewiesen. Schon ab Montag muss der Sender seinen Sendebetrieb auf der Frequenz 92,9 einstellen.

Das Urteil habe er zwar erwartet, sagte András Arató, Direktor und Eigentümer des in den 1990er-Jahren gegründeten Senders, dennoch sei es „politisch, beschämend und feige“. Das Gericht habe nicht einmal die Argumente seines Senders gehört und damit die Voraussetzung für ein ordentliches Verfahren verletzt. Die Begründung des Urteils sei lächerlich: Die Leitung von Klubrádió habe mehrfach die Frist für die Übermittlung von Sendedaten an die Aufsichtsbehörde überschritten, hieß es.

Arató kündigte Berufung an. Diese hat jedoch angesichts des politischen Einflusses auf die Justiz wenig Aussicht auf Erfolg.

Investigative Berichterstattung über Korruption

Klubrádió ist der letzte unabhängige, linksliberale und regierungskritische Radiosender Ungarns. Obwohl sein Verbreitungsgebiet im Laufe der Jahre auf die Hauptstadt Budapest beschränkt wurde, war der Sender Premier Viktor Orbán stets ein Dorn im Auge: Eine Spezialität war vor allem die investigative Berichterstattung über die Korruptionsfälle in Orbáns Umfeld, einschließlich seiner Familie.

„Eine weitere Stimme in Ungarn wurde zum Schweigen gebracht. Ein weiterer trauriger Tag für die Medienfreiheit“, reagierte die zuständige EU-Kommissarin Dunja Mijatovic via Twitter. Diese Klage entbehrt nicht der Scheinheiligkeit: Schließlich sieht die EU seit elf Jahren tatenlos zu, wie Orbán schrittweise die staatlichen Medien unter Kontrolle bringt und private Massenmedien unter steuerlichen und wirtschaftlichen Druck setzt. Firmen, die in regierungskritischen Medien Inserate schalteten, gerieten in Schwierigkeiten. Vor allem wurden diesen die Inserate der öffentlichen Hand entzogen, des größten Auftraggebers. Klubrádió konnte bislang überleben, weil 200.000 Unterstützer eine Art Mitgliedsgebühr entrichteten.