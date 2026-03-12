Politik «Unfassbar»: Trump reagiert auf Vorfall in Synagoge

Berichte: Fahrzeug fährt in Synagoge in Michigan
Goßeinsatz bei einer Synagoge in Michigan.

Schockmoment im US-Bundesstaat Michigan: Ein Fahrzeug fährt in eine Synagoge - eine Person ist wohl tot. Bislang ist unklar, was genau passiert ist. Der US-Präsident äußert sich knapp.

Washington/West Bloomfield (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat sein Bedauern über den Vorfall im Norden der USA, bei dem eine Person mit einem Fahrzeug in eine Synagoge gefahren ist, ausgedrückt. Der Republikaner sagte in Washington: «Es ist absolut unfassbar, dass so etwas passiert.» Er schicke Liebe an die jüdische Gemeinschaft in Michigan und an alle Menschen in Detroit.

Er sei über den Angriff vollständig informiert worden. Man werde der Sache auf den Grund gehen, kündigte der Präsident an. Die Bundespolizei FBI plante für den Abend (US-Ortszeit) eine Pressekonferenz.

In der Nähe der US-Großstadt Detroit im Bundesstaat Michigan fuhr eine Person mit einem Fahrzeug in eine Synagoge. Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet, sagte der örtliche Sheriff vor Journalisten in der Stadt West Bloomfield. «Wir glauben, dass diese Person tot ist.» Zudem sei ein Mitglied des Sicherheitspersonals von dem Fahrzeug gerammt und verletzt worden.

Berichte: Auto fährt in Synagoge in Michigan
Die Hintergründe sind noch unklar.
