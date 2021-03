Weltweit wird nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu wenig in die lebenswichtige Ressource Wasser investiert.

Wasser werde viel zu oft als selbstverständlich angesehen, privatisiert, verschmutzt und verschwendet, heißt es in dem am Montag, dem Weltwassertag, veröffentlichten Weltwasserbericht der Weltkulturorganisation Unesco.

Die Unesco verweist auf eine aktuelle Studie der Weltbank, laut der die Einnahmen aus Wassernutzungsgebühren gerade einmal bei einem Drittel der Versorgungsunternehmen weltweit für die Betriebs- und Wartungskosten ausreichen. Die UN fordern deshalb, den Wert des Wassers für konkrete politische Entscheidungen genauer festzulegen. „Man kann die Bedeutung von Wasser eben nicht mit dem Preis der Bereitstellung für Industrie, Landwirtschaft und Haushalte gleichsetzen. Vor allem muss auch berücksichtigt werden, welchen Wert Wasser für Ökosysteme und damit als menschliche Lebensgrundlage hat“, erklärte Ulla Burchardt, Vorstandsmitglied der Deutschen Unesco-Kommission. Bei der Produktion von Nahrungsmitteln werde der Wasserverbrauch etwa kaum in den Preis einkalkuliert.

Zwei Milliarden Menschen ohne sicheres Trinkwasser

Weltweit haben laut Bericht aktuell 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. 4,2 Milliarden Menschen – also mehr als 55 Prozent der Weltbevölkerung – haben keine sicheren Sanitäranlagen. Etwa vier Milliarden Menschen leben in Regionen, die in mindestens einem Monat pro Jahr von hoher Wasserknappheit betroffen sind.

Nach Erkenntnissen der Unesco nimmt auch die Kapazität von Stauseen ab – wegen Bevölkerungswachstum, Ablagerung von Sedimenten und Verschmutzung. Die wachsende Bevölkerung, Wirtschaftswachstum und veränderte Konsumgewohnheiten führten dazu, dass der globale Wasserverbrauch weiter um etwa ein Prozent pro Jahr ansteige.

Im weltweiten Mittel verbraucht die Landwirtschaft 69 Prozent der Wasservorräte. „Da die Weltbevölkerung weiter wächst, bräuchte es bei unveränderten Trends 50 Prozent mehr Bewässerung in der Landwirtschaft bis 2050 – allerdings fehlt dafür das Wasser“, heißt es bei der Unesco.