Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die bisher zugesicherten Anstrengungen der Staatengemeinde reichen nach Angaben der Vereinten Nationen bei Weitem nicht zur Erfüllung der Pariser Klimaziele aus.

In einem am Dienstag vorgestellten Bericht wenige Tage vor der Welt-Klimakonferenz in Glasgow