Joseph Ratzinger, der frühere Papst Benedikt XVI., vollendet an diesem Samstag sein 95. Lebensjahr. Den Tag wird er in seinem Domizil verbringen, dem Kloster Mater ecclesiae im Vatikan.

Der Jubel in Deutschland war groß am Abend des 19. April 2005. Papst Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Ratzinger, war der erste deutsche Papst seit der frühen Neuzeit. Unvergessen die Schlagzeile der „Bild“-Zeitung: „Wir sind Papst!“ Nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche erhofften sich viele einen Umschwung vom strengen Glaubenshüter hin zum Reformer. Doch Benedikt, ein in akademischen Kreisen hoch anerkannter Theologe, widmete sich weiter seinen Schriften und verfasste etwa eine Jesus-Trilogie. Seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte er sich schließlich 2013 durch seinen überraschenden Verzicht aufs Pontifikat. Ein Schritt, den es seit mehr als 800 Jahren nicht mehr gegeben hatte.

Ratzinger wurde am 16. April 1927 am Karsamstag im bayerischen Marktl am Inn geboren. Im Zweiten Weltkrieg war er als Luftwaffenhelfer im Einsatz, danach studierte er in München und Freising Theologie und Philosophie, 1951 wurde er zum Priester geweiht. Von da an ging seine theologische Karriere steil nach oben: Der feingeistige Musikliebhaber wurde Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising, weitere Stationen waren Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. 1977 wurde er Münchner Erzbischof, 1982 Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation unter Papst Johannes Paul II., 2005 dann dessen Nachfolger.

Körperlich sehr schwach

Zuletzt sorgte das Münchner Missbrauchsgutachten für Schlagzeilen, in dem man Benedikt für seine Amtszeit als Erzbischof in Bayern Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch vorwarf. Wie sehr ihn die Auseinandersetzungen mitgenommen haben, ist schwer zu sagen. In seiner Stellungnahme zum Gutachten schrieb Benedikt XVI., bald werde er vor „den ewigen Richter“ treten. Tatsächlich sei der Emeritus körperlich sehr schwach, so sein Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein.