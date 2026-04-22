Die Regierung unternimmt einen neuen Anlauf, mit einer Speicherpflicht die Aufklärung von Straftaten im Internet zu verbessern. Warum darüber seit Jahren gestritten wird.

Worum geht es bei den IP-Adressen?

Früher hieß es Vorratsdatenspeicherung, dann war von Mindestspeicherfristen die Rede, inzwischen nennt es das Bundesjustizministerium „vorsorgliche Speicherung von IP-Adressen“. Trotz dieses sprachlichen Wandels ist das Kernelement gleich geblieben: Ein Internetnutzer soll im Nachhinein identifizierbar sein. Dazu dient die IP-Adresse, die an jedes Gerät vergeben wird, das sich mit dem Internet verbindet. Dadurch wird digitale Kommunikation erst möglich. Diese Kette von Buchstaben und Ziffern ändert sich ständig. Die Zugangsanbieter ( Telekom, Vodafone, O2 und andere) speichern jedoch meist nur kurzzeitig, welchem Kundenanschluss sie wann welche IP-Adresse zugeordnet haben. Häufig wird diese Information bereits nach wenigen Tagen wieder gelöscht – teils wegen Datenschutzvorgaben.

Weshalb soll die IP-Adresse nun gespeichert werden?

Verglichen wird die IP-Adresse mit dem Autokennzeichen, worüber sich der Halter feststellen lässt. Relevant wird das im Fall einer Straftat. Das Justizministerium gibt folgendes Beispiel: Die Polizei beschlagnahmt einen Server mit kinderpornografischem Material. In den Verbindungsprotokollen sind die IP-Adressen vermerkt, die darauf zugegriffen haben. Ermittler können nun Verdächtige aufspüren, indem sie herausfinden, welche Internetanschlüsse und letztlich Nutzer zur fraglichen Tatzeit hinter den Gerätenummern steckten. Die entsprechende Abfrage bei einem Telekommunikationsanbieter läuft ohne Speicherpflicht allerdings häufig ins Leere, argumentieren die Behörden. Und bei vielen Taten im Internet sei die IP-Adresse die einzige Spur.

Wie sieht die neue gesetzliche Regelung aus?

Es ist eine abgespeckte Variante. Internetprovider sollen verpflichtet werden, für jeweils drei Monate vorsorglich Informationen darüber zu speichern, welche IP-Adresse einem Anschluss ihrer Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war. Außen vor bleiben Standortdaten oder sonstige Verkehrsdaten, also unter anderem mit wem, wann oder wie lange von einem bestimmten Anschluss aus kommuniziert wurde. Inhalte der Kommunikation sind sowieso tabu. Polizeibehörde und Nachrichtendienste können bei den Anbietern Auskunft über die Identität eines Anschlussinhabers (Name, Adresse) verlangen. Das ist auch bisher schon so. Erforderlich ist ein Anfangsverdacht, eine Beschränkung der Abfragemöglichkeit auf bestimmte Straftaten ist laut Ministerium nicht vorgesehen.

Was war bislang das Problem mit der Datenspeicherung?

Bereits 2008 gab es eine erste gesetzliche Regelung in Deutschland, die aber für verfassungswidrig erklärt wurde. Später neu eingeführte Speicherpflichten sind seit 2017 faktisch ausgesetzt wegen rechtlicher Bedenken. Die Vorgaben gingen allerdings weiter als die jetzt geplanten. Der Europäische Gerichtshof hat mehrfach eine allgemeine und anlasslose Vorratsdatenspeicherung beschränkt auf die Bekämpfung schwerer Kriminalität, seine Linie jüngst aber aufgeweicht. Unter bestimmten Umständen dürfte also eine den Grundrechten der EU konforme Speicherung von IP-Adressen möglich sein. Es kommt auf die genaue Ausgestaltung an.

Bürgerrechtler sehen in der pauschalen Datenspeicherung ohne konkreten Hinweis auf eine Straftat massive Eingriffe in die Privatsphäre, die gesamte Bevölkerung werde unter Generalverdacht gestellt. Das Justizministerium betont, mit den gespeicherten IP-Adressen ließen sich keine Persönlichkeits- oder Bewegungsprofile erstellen.