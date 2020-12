Wie gehen Patienten in Kliniken und deren Angehörige mit den Corona-bedingten Einschränkungen und den wahrhaft trüben Aussichten für Weihnachten um? Darüber sprachen wir mit Andrea Knecht. Sie ist katholische Klinikseelsorgerin im Vinzentius-Krankenhaus in Landau und seit vielen Jahren auch als Trauerbegleiterin tätig.

Frau Knecht, Sie haben täglich mit kranken, mit älteren Menschen zu tun. Wie erleben Sie die Stimmung in der aktuellen Situation und angesichts der Aussicht, dass es auch um Weihnachten schwierig mit Besuchen und Begegnungen werden dürfte?

Viele Patienten werden, wenn irgendwie möglich, vor Weihnachten nach Hause kommen. Grundsätzlich ist es immer schwierig, Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen. Jetzt ist es das erste Mal, dass es keine Besuche geben wird, und das ist besonders belastend. Ich selbst werde alle Patienten an den Weihnachtstagen besuchen. Und ich weiß, dass das Personal ganz besonders auf die Patienten eingeht. Hier muss man immer wieder würdigen, wie sehr sich alle Mitarbeiter bemühen und sorgen. Wie viele auch Privates zurückstellen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. In diesen Tagen fällt mir auch besonders auf, wie dankbar Patienten für diese Fürsorge sind.

Dankbarkeit? Das klingt zunächst befremdlich angesichts der für uns alle schwierigen Situation.

Ja dieses kleine Wort Danke höre ich sehr oft, und ich denke, Dankbarkeit ist eine wichtige Ressource in schweren Zeiten. Wir nehmen Vieles für selbstverständlich. In dieser Krise wird uns deutlich, dass vieles eben nicht so selbstverständlich ist. Nun kann man verzweifeln, weil das, was bisher normal war, nicht mehr ist. Man kann aber auch entdecken, was noch alles da ist, was uns im Leben alles geschenkt ist. Patienten betonen immer wieder, wie froh sie sind, dass ihnen geholfen wird, wie dankbar sie sind für alles, was ermöglicht wird. Manche sagen: Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe ein Bett, es wird sich um mich gekümmert. Ich habe Fernseher und Telefon und kann auch so in Kontakt mit Angehörigen bleiben.

Gehen einzelne Patientengruppen unterschiedlich mit der Krise um, etwa Ältere und Jüngere?

Der Umgang mit den Einschränkungen ist sehr unterschiedlich. Das hat auch etwas mit der Lebenseinstellung zu tun. Es gibt etliche, die die Situation hinnehmen, weil sie sie ohnehin nicht ändern können. Andere jammern und klagen. Auch das ist berechtigt. In ganz seltenen Fällen werden die Maßnahmen gegen Corona in Frage gestellt. Einen pauschalen Unterschied zwischen Alt und Jung kann ich so nicht feststellen.

Gleichwohl erlebe ich bei vielen Älteren Lebensweisheit und ein Stück Gelassenheit. Die haben gelernt: So ist es jetzt, und es wird auch wieder anders werden. Gerade Menschen, die noch Kriegskinder waren, erzählen mir häufig von früher. Es tut gut, sich zu erinnern, wie etwas war, was daran schwierig war, wie die Situation gemeistert wurde. Und oft braucht es Geduld, Durchhaltevermögen und eine Portion Hoffnung.

Die Situation ist nicht nur für die Erkrankten belastend, sondern auch für die Angehörigen. Was können Sie den Angehörigen raten?

Ich stelle fest, dass derzeit viele Angehörige Redebedarf haben, dass sich da auch Schuldgefühle entwickeln. Wir reden dann darüber: Wenn ich jemanden aufgrund äußerer Umstände nicht besuchen kann, kann man ja nicht von Schuld sprechen. Das ist ein völlig falscher Begriff dafür. Wenn manche gewohnte Begegnung nicht möglich ist, geht aber anderes. Außer Telefonaten gibt es Karten, Briefe, Päckchen. Patienten zeigen mir die kleinen Grüße ihrer Lieben. So kann ich auf andere Art in Verbindung bleiben. Das sage ich auch Angehörigen: dass nicht viele Besuche und Kontakte das Wichtigste sind, sondern in Verbindung miteinander zu sein.

Viele empfinden die Situation derzeit schwieriger, belastender als beim ersten Lockdown. Merken Sie das auch?

Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in den vergangenen Wochen übers Wetter hatte. Alle klagen darüber: keine Sonne, keine Aussicht auf Licht, auf Frühling. Das war beim ersten Lockdown anders. Wir haben jetzt das Gefühl, den ganzen langen Winter durchhalten zu müssen. Der Winter ist ohnehin immer eine schwierige Zeit. Und derzeit gibt es nur wenige Möglichkeiten, Sport zu treiben, Kulturveranstaltungen und ähnliches zu besuchen. Es heißt, das sei nicht systemrelevant. Aber vielleicht ist das ja für unsere Psyche systemrelevant.

In so einer Krise finden manchen Menschen Halt im Glauben. Welche Möglichkeiten gibt es noch, in so einer Situation Halt und Orientierung zu finden?

Der Glaube, das Spirituelle – das ist ein ganz wichtiger Halt, egal, woran man glaubt. Vielen Menschen geben die Familie oder Freunde Halt. Mich an etwas oder jemand festhalten zu können gibt Sicherheit. Ganz schwierig ist es für Menschen, die ganz alleine sind. Für die sind Begegnungen lebensnotwendig. Und manchmal ist es eine neue Begegnung mit Glaube, mit Vertrauen.