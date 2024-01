Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim EU-Gipfel am Donnerstag könnte es zum Showdown mit Ungarns Premier Viktor Orban kommen. Brüssel ist dessen jahrelanger Blockadepolitik überdrüssig, doch er bleibt bis zuletzt stur. Dennoch ist ein Kompromiss beim Thema Milliardenhilfe für die Ukraine ohne Orban möglich.

Die tagelangen Spekulationen in westlichen Medien, wonach Orbán endlich seine Blockade gegen die Ukraine-Finanzhilfe aufgeben werde, platzten spätestens am Mittwoch. In einem Artikel