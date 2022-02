Der ukrainische Präsident Selenskyj ordnet eine Teilmobilisierung der Reservisten an. Kremlchef Putin sendet eine klare Botschaft an den Westen. Und die EU beruft für diesen Donnerstag einen Sondergipfel ein.

Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde am Donnerstagabend beginnen, hieß es im am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Mittwoch eine Teilmobilmachung von Reservisten an. Angesichts der Kriegsgefahr hatte der ukrainische Präsident am Dienstagabend in einer Videobotschaft gesagt: „Wir müssen operativ die Armee und andere militärische Formationen auffüllen.“ Es sei zudem geplant, den Ausnahmezustand für 30 Tage auszurufen. Die Zustimmung des ukrainischen Parlaments stand am Mittwoch noch aus, galt aber als sicher.

Putin : Ignoranz des Westens

Der ukrainische Grenzschutz erließ mehrere Verbote. Der Aufenthalt in der Nähe der Grenzen zu Russland, Belarus und den ostukrainischen Separatistengebieten sei zur Nachtzeit verboten, hieß es. Das Außenministerium in Kiew rief die schätzungsweise mehr als drei Millionen Ukrainer in Russland zur Ausreise auf.

Am Tag des Vaterlandsverteidigers rechtfertige der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Moskau sein Vorgehen mit der Ignoranz des Westens. „Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns bedingungslos“, sagte er an dem Feiertag, an dem ehemals sowjetische Staaten ihre Streitkräfte ehren.

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine. Der Westen wirft ihm vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

Explosionen in Ostukraine

In der Ostukraine zählten internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen. Dort stehen sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten gegenüber.

Die USA und ihre Verbündeten antworteten geschlossen auf die russische Aggression: Nach der EU, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zogen Japan, Australien und Kanada mit Strafmaßnahmen nach. Die Sanktionen zielen vor allem auf russische Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik von Präsident Wladimir Putin mittragen.

Putin selbst steht nach EU-Angaben nicht auf der Liste, dafür aber sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu, bestätigten Diplomaten in Brüssel.

Weißes Haus: Vorerst kein Treffen mit Putin

Russland kündigte auf die von den USA verhängten Sanktionen eine „starke Antwort“ an. Diese müsse „nicht unbedingt symmetrisch, aber austariert und spürbar für die amerikanische Seite“ sein, teilte das Außenministerium in Moskau mit.

Das Weiße Haus schloss ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Putin vorerst aus. Die USA verlegen zusätzliche Soldaten und Ausrüstung nach Osteuropa. Biden rechnet mit einem großangelegten Angriff.

Baerbock: Fenster für Gespräche offen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Vortag die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, ein milliardenschweres russisches Projekt, vorerst auf Eis gelegt. Außenministerin Annalena Baerbock warf Putin Lügen vor, signalisierte aber Verhandlungsbereitschaft. „Wenn man vor einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt. Oder auf Deutsch: Dann hat man gelogen“, sagte sie. „Auch in der härtesten Krise müssen wir das Fenster für Gespräche immer offen halten. Wir wollen Krieg verhindern.“