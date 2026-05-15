Eine Lösung zu finden, die Moskau und Kiew unterschreiben können und die gleichzeitig noch gerecht ist – das kann dauern und wird kompliziert.

Der ukrainischen Armee ist es in den vergangenen Wochen gelungen, die russischen Truppen merklich zurückzuschlagen. Russland ist von seinem Kriegsziel, die Ukraine unter seine Kontrolle zu bekommen, weit entfernt. Und das nach mehr als vier Jahren Krieg.

Das Blutvergießen dauert an. Nach jeder Waffenruhe lässt der Kreml umso brutaler zivile Ziele angreifen: mit Drohnen und Raketen. Diesmal hat es vor allem Kiew getroffen. 24 Menschen sollen dort am Donnerstag getötet worden sein.

Komplizierte Verhandlungen

Kanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump haben jetzt verlauten lassen, sie hätten eine Friedenslösung für die Ukraine erörtert und die Positionen im Vorfeld des Nato-Gipfels im Juli in Ankara abgestimmt. Am selben Tag befürwortete eine Mehrheit der 46 Europarats-Mitgliedstaaten bei einem Treffen die Einrichtung eines Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine. Das zeigt wie kompliziert Verhandlungen werden, wenn Aggressor und Opfer irgendwann einmal an einem Tisch sitzen sollten: Es muss nämlich eine Lösung gefunden werden, die beide unterschreiben können und die gleichzeitig auch gerecht ist.

Frieden: Nichts wünschen sich Ukrainerinnen und Ukrainer mehr. Aber keinen Diktatfrieden von Moskaus Gnaden. Dafür haben sie schon viel zu viel gelitten und geopfert in einem Krieg, der inzwischen fast so lange dauert wie vor mehr als einem Jahrhundert der Erste Weltkrieg.