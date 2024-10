Die Ukrainer würden den Krieg lieber gestern als heute beendet sehen. Wer die Ukraine unterstützt, ist kein Kriegstreiber. Und wer ihr die Unterstützung entziehen will, kein Friedensengel.

Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Sie sind stolzer Besitzer eines Reihenhäuschens. Das haben Sie mühevoll renoviert. Und auch wenn es noch nicht ganz so schön wie die übrigen in der Straße ist, sind Sie stolz auf das bisher Geleistete. Doch Ihr unmittelbarer Nachbar, Besitzer eines großen, wenn auch heruntergewirtschafteten Hauses mit riesigem, verwilderten Garten, kommt eines Tages und macht sich in Ihrem Vorgarten breit. Und weil Sie sich nicht trauen, ihn rauszuwerfen, macht er sich am Ende auch noch im Haus breit. Jetzt wehren Sie sich. Der Streit wiederum beunruhigt die übrigen Bewohner der Straße, die nun vorschlagen, Sie sollten dem übergriffigen Nachbarn doch einfach ein paar Zimmer überlassen, damit endlich wieder Ruhe einkehre.

Ein Zimmer für Putin?

Vielleicht sollte man all diejenigen, die die Ukraine zu bedingungslosen Friedensverhandlungen mit Russland auffordern, einmal fragen, wie sie sich im oben skizzierten Fall verhalten würden. Ob sie ihrem Nachbarn denn ohne Weiteres ein paar Zimmer abtreten würden?

Es ist einfach, auf die Straße zu gehen und für Frieden zu demonstrieren, wenn man selbst nichts zu verlieren hat. Es ist einfach, von den sich gegen Russland verteidigenden Ukrainers den Beginn von Verhandlungen zu fordern, wenn man selbst seit fast 80 Jahren das Glück hat, in Frieden zu leben. Wenn das eigene Hab und Gut nicht zerstört wurde. Wenn man nicht aus der Heimat flüchten musste, weil dort fremde Soldaten brandschatzen und vergewaltigen. Und es ist nicht fair, all die anderen, die das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer unterstützen, als Kriegstreiber oder zumindest als nicht friedenswillig darzustellen, wie es beispielsweise das BSW und seine Anhänger gerne tun. Denn auch diejenigen, die dafür plädieren, die Ukraine nicht im Stich zu lassen, wünschen sich nichts anderes als Frieden. Ganz zu schweigen von den Ukrainern.

Nur Putin kann den Krieg sofort beenden

Doch Letztere wurden und werden nicht gefragt. Die Ukrainer wollten nie Krieg. Ginge es nach ihnen, wäre er lieber gestern als heute vorbei. Aber der Einzige, der das Gemetzel sofort beenden kann, ist Russlands Präsident Wladimir Putin. Er braucht nur die Angriffe auf das Nachbarland einzustellen, seine Soldaten abzuziehen – und alles ist vorbei. Dass er dies nicht tun wird, ist leider nur allzu klar. Putin hat es mehrfach betont. Also nachgeben und Teile der Ukraine oder das gesamte Land Putin überlassen? Das wäre die logische Konsequenz aus dem, was BSW und AfD fordern.

Ganz davon abgesehen, dass es schon ziemlich anmaßend ist, Bürger eines anderen Landes aufzufordern, Gebiete abzutreten oder gar die staatliche Eigenständigkeit aufzugeben, wer sagt denn, dass dann plötzlich Frieden einkehrt? Als die Russen vor fast zehn Jahren die Krim annektierten und in der Ostukraine einmarschierten, gab es zuhauf diplomatische Bemühungen. Deutschland war ganz vorne mit dabei. Und das Ergebnis: Am 24. Februar 2022 griff Putin den Rest der Ukraine an.

Parallelen zum Jahr 1938

Historische Vergleiche haben ihre Tücken. Eins zu eins sind die politischen Verhältnisse nie übertragbar. Trotzdem – ein Blick ins Jahr 1938 offenbart erschreckende Parallelen: Damals riss sich Hitler das Sudetenland unter den Nagel. Man habe die Deutschen dort vor den Tschechen schützen müssen, hieß es. Die Welt hielt still um des lieben Friedens willen. Fünf Monate später annektierte Hitler-Deutschland den Rest der Tschechei. Es folgte der Überfall Polens, der Einmarsch nach Frankreich, in die Sowjetunion… Um bei den eingangs erwähnten Nachbarn zu bleiben: Auch die Häuser in der Umgebung erhielten am Ende ungebetenen Besuch.