Das organisierte Verbrechen in Italien hat den Krieg in der Ukraine als neues Geschäftsfeld auserkoren. Die Clans tun dies in Bereichen, in denen sie sich auskennen: Waffendeals, Geldwäsche, Menschenhandel. Auch bei der Unterbringung der Geflohenen haben sie ihre Finger im Spiel.

Gleich zwei Mafiajäger, die beiden renommiertesten Italiens, haben in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen: Federico Cafiero De Raho, der Chef der nationalen Anti-Mafia-Behörde, sowie Nicola Gratteri,