Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf seiner USA-Reise sucht der Bundeskanzler nicht nur das Gespräch mit Präsident Joe Biden. Auch mit Kongressmitgliedern der Republikanischen Partei will er reden.

Es sind gerade einmal 24 Stunden, die sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington aufhalten wird. Wenn er am späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit kleiner Delegation in der US-amerikanischen