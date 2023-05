Das Unterseeboot U-17 ist auf seinem Weg ins Technik-Museum Speyer am Dienstag in Ludwigshafen vorbeigekommen. Das Unterseeboot aus dem Jahr 1972 ist eine Leihgabe der Bundeswehr und wird derzeit über den Rhein von Kiel nach Speyer transportiert. Im Technik-Museum wird es dann etwa ein Jahr lang auf den Weitertransport nach Sinsheim vorbereitet. Dort soll es voraussichtlich ab 2025 ausgestellt werden, wie Museumssprecherin Simone Lingner erklärte. Der Transport über den Rhein verlaufe bisher ruhig, sagt Museumssprecher Marius Schuhmacher. Und er berichtet von vielen Schaulustigen entlang der gesamten Strecke. Am Mittwoch geht die Reise gegen 6 Uhr weiter in Richtung Speyer. Zwischen 10 und 10.30 Uhr werde es an der Stadt vorbeikommen, schätzt Lingner. Am Sonntag geht es per Straßentransport ins Museum.