Am Mittwochabend (Ortszeit) steht das TV-Duell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence (Republikaner) und Kamala Harris (Demokraten) an. Pence und Harris sollen dabei von einer Plexiglas-Scheibe getrennt werden.

Die strengen Regeln, nach denen sich Kamala Harris und Mike Pence bei ihrer mit ungewöhnlicher Spannung erwarteten Debatte zu richten haben, wirken wie das Kontrastprogramm zu den Entwarnungssignalen eines Präsidenten, der den unbekümmerten Corona-Bezwinger gibt. Erstens wird die Distanz zwischen beiden statt der 2,10 Meter, die anfangs geplant waren, nunmehr rund 3,60 Meter betragen. Zweitens sollen auf der Bühne trennende Plexiglasscheiben installiert werden. Drittens will man peinlich genau darauf achten, dass jeder, ausnahmslos jeder, im Saal eine Maske trägt.

Es war das Team von Harris und Joe Biden, das auf die Änderungen drängte, nachdem sich Donald Trump mit Sars-CoV-2 infiziert hatte. Während der Staatschef, nach nur drei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen, den Macho spielt, dem das Virus nichts anhaben kann, wiederholen die Demokraten, was sie seit Monaten sagen: Vorsicht, mit Corona ist nicht zu spaßen!

In Cleveland, wo das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden in wüste Beschimpfungen ausartete, zogen sich die Kinder des Präsidenten, wie die meisten in dessen Gefolgschaft, demonstrativ den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht, sobald sie Platz genommen hatten. Als man sie bat, sich an Absprachen zu halten, winkten sie nur müde ab. In Salt Lake City, wo Harris und Pence an der University of Utah diskutieren, soll sich das nicht wiederholen.

Normalerweise sind Debatten zwischen den Kandidaten für die Vizepräsidentschaft nichts, was ein breites Publikum brennend interessieren würde. In aller Regel handelt es sich um Pflichtübungen, die als Begleitprogramm dazugehören zum Drama des Kampfes ums Oval Office. Diesmal ist das anders. Zum einen kann niemand ausschließen, dass Pence vorübergehend die Amtsgeschäfte übernimmt, sollte Corona-Patient Trump doch noch an einen kritischen Punkt kommen. Zu anderen hat der 77-jährige Biden bereits vor geraumer Zeit erklärt, er verstehe sich lediglich als Brücke zur nächsten Generation an der Spitze seiner Partei. Nach heutigem Stand wäre Kamala Harris, falls er im November die Wahl gewinnt, seine Nachfolgerin.