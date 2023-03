Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Parlamentswahl in Tunesien zeigt: Die Bevölkerung steht nicht mehr hinter dem Staatspräsidenten. Die Opposition fordert Neuwahlen. Einige befürchten nun sogar einen Ausbruch der Gewalt.

Kais Saied hatte das Datum der Parlamentswahl in Tunesien mit Bedacht gewählt. Der autokratische Präsident des nordafrikanischen Landes rief die Bürger am Samstag an die Urnen, auf den