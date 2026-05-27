Der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras will auf die politische Bühne zurückkehren. Nun kündigte er die Gründung einer neuen Partei an.

Der 51-Jährige sagte, er wolle „eine Mannschaft für die Meisterschaft“ aufstellen. Die neue Partei nennt sich Griechische Linke Koalition (ELAS). Eine rasche Rückkehr an die Macht bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr gilt zwar als unwahrscheinlich. Aber in einer kurz vor der Parteigründung veröffentlichten Umfrage erreicht Tsipras bereits 12,8 Prozent und liegt damit knapp vor der derzeit größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen Pasok mit 12,3 Prozent.

Tsipras zählt bis heute zu den umstrittensten Politikern Griechenlands. Mit seinem linken Bündnis Syriza gewann er im Januar 2015 auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise die Parlamentswahl. Seine Regierung lieferte sich eine erbitterte Konfrontation mit den internationalen Geldgebern und brachte das Land an den Rand des Staatsbankrotts. Nach Monaten dramatischer Verhandlungen lenkte Tsipras schließlich ein und akzeptierte ein Rettungspaket mit harten Sparauflagen. Bei der Wahl 2019 verlor Tsipras deutlich gegen die Konservativen unter Kyriakos Mitsotakis.

Das einst mächtige Linksbündnis Syriza ist inzwischen weitgehend zerfallen. Tsipras versucht nun, die zersplitterte Linke neu zu bündeln und zugleich Wähler aus der politischen Mitte anzusprechen – ein schwieriger Spagat. Denn anders als 2015 befindet sich Griechenland heute nicht mehr im Ausnahmezustand. Damals ebneten hohe Arbeitslosigkeit, Rentenkürzungen und drastische Einkommensverluste Tsipras den Weg an die Macht. Inzwischen hat sich das Land wirtschaftlich stabilisiert, gilt wieder als kreditwürdig und verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren ein Wachstum deutlich über dem EU-Durchschnitt. Doch viele Griechen spüren vom Aufschwung wenig.