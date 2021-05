Seit über drei Wochen brennt es in den atomar verseuchten Wäldern rund um die Ruine des 1986 explodierten Kernkraftwerks. Die Rauchwolken ziehen bis nach Kiew – eventuell könnte sich aber radioaktives Material auch weiter verbreiten.

Jeden Morgen dröhnen Hubschrauber, auf dem Marktplatz von Tschernobyl steht ein Feldlager für Feuerwehrleute aus dem ganzen Land. „Die herrenlosen Hunde haben sich an die Lage gewöhnt, einige sind zum Hubschrauberlandeplatz umgezogen, andere machen Besuche in die Zeltstadt der Löschmannschaften“, schrieb der Nuklearökologe Denis Wischnewskyj kürzlich. „So begehen wir dieses Jahr den 26. April.“An diesem Tag im Jahr 1986 war nach einem Bedienungsfehler einer der vier Reaktorblöcke des Atomkraftwerks explodiert, der Fallout verteilte sich um die Welt. Auch in Deutschland stieg die Strahlenbelastung. Das Gebiet rund um Tschernobyl ist seither Sperrgebiet mit Geisterstädten und -dörfern. Der geborstene Reaktor steckt unter einer Schutzhülle. Radioaktives Material ist dort immer noch genug vorhanden; auch der umliegende Boden ist stark verseucht.

Seit über drei Wochen brennt in der Zone von Tschernobyl der Wald, auch am 34. Jahrestag der Reaktorkatastrophe sind die Feuer noch nicht gelöscht. Inzwischen haben die Flammen insgesamt 35.000 Hektar erfasst, über 1000 Feuerwehrleute sind mit 230 Fahrzeugen im Einsatz, außerdem drei Hubschrauber und drei Löschflugzeuge.

Aber angesichts großer Trockenheit befürchten Umweltschützer, dass die Brände in den 260.000 Hektar großen Urwäldern nicht so schnell gelöscht werden können. „Die Brandherde befinden sich oft in unzugänglichen Gehölzen, sie sind für Löschfahrzeuge nicht erreichbar“, sagt Ljudmila Bogun, Bloggerin und Tschernobyl-Expertin.

Zwar gelang es, die Feuer in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks sowie eines großen atomaren Endlagers zu löschen. Aber an vielen Stellen schwelt oder brennt es noch. Auch unterirdische Torflager sollen Feuer gefangen haben. Diese sind besonders schwer zu löschen.

Die Einwohner Kiews brauchen seit Wochen starke Nerven. In der ukrainischen Hauptstadt, die rund 130 Kilometer südlich von Tschernobyl liegt, wurden nach dem Ausbruch der Waldbrände in der Sperrzone erhöhte, aber durchaus noch zulässige Radioaktivitätswerte gemessen. Vergangenen Dienstag, die Flammen hatten sich laut Augenzeugen dem Unglücksreaktor schon auf 200 Meter genähert, löschte ein Wolkenbruch die meisten Feuer. Doch wenige Tage später verhüllten wieder neue Rauchwolken die Hauptstadt. Kiew war eine zweitlang, was die Qualität der Atemluft betrifft, die schmutzigste Stadt der Welt.

Sergij Gaschtschak vom Tschernobyl-Zentrum für atomare Sicherheit und Radioökologie schreibt auf Facebook, die verwilderten Kiefermischwälder, aus denen die Zone hauptsächlich bestehe, seien durch milde Winter mit sehr geringen Niederschlägen ausgetrocknet, ebenso Wasserläufe und Torfmoore. Im dürren Zustand sei dies „reiner Brennstoff“.

Nach Ansicht von Umweltschützern haben es die ewig klammen und oft korrupten Behörden versäumt, in dieser Taiga Brandschneisen zu schlagen. Damit die Flammen nicht weiterspringen können.

Indes redet Innenminister Arsen Awakow mit Blick auf die jüngsten Brände von „gezielter Brandstiftung“. Einer seiner Berater spekuliert auf Facebook über Provokateure, die mit dem Feuer Panik säen wollten. Aber bei den bisher gefassten Verdächtigen handelt es sich nur um Dorfbewohner, die zu Düngezwecken Altgraswiesen abbrennen wollten.

Außerdem, sagt Bloggerin Ljudmila Bogun, strömten immer mehr illegale Touristen in die Sperrzone. Früher seien die meisten von ihnen so etwas wie Philosophen gewesen. „Sie betrachteten die Zone als Heiligtum“, als Symbol für das nukleare Zeitalter. Doch zunehmend tauchten „Idioten auf, die sich betrinken, grillen, in Ruinen eine Diskothek veranstalten“.

Die Europäische Union hat der Ukraine Hilfe angeboten, Sie will unter anderem die Region per Satellit überwachen, um neue Brandherde schneller zu entdecken. Aber der radioaktiv besonders verseuchte „rothaarige Wald“ in der Zone ist zum Teil schon abgebrannt.

Niemand weiß wirklich, welche radioaktiven Stoffe der Rauch der Tschernobyler Waldbrände nach Kiew trägt – und anderswo hin.