Am 26. April 1986 explodiert das Kraftwerk im ukrainischen Tschernobyl. Zuerst treibt die Wolke in den Norden, Richtung Schweden. Erhöhte Strahlenwerte werden gemessen. Gerüchte über einen atomaren Unfall machen sich breit, von Tausenden Toten ist die Rede.

Während in Polen und der DDR die Werte steigen, wiegeln die Politiker hierzulande noch ab. Eine Gefährdung sei „absolut auszuschließen“, sagt der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) drei Tage nach dem Super-GAU. „Wir sind 2000 Kilometer weg.“ Doch dann dreht der Wind.

Die Angst machte sich breit

Mit der Radioaktivität macht sich auch die Angst breit in Deutschland. Spielplätze werden gesperrt, Sandkästen geleert, Gemüse wird untergepflügt. Keiner will mehr frisches Obst und Gemüse kaufen. Wer nach Hause kommt, zieht die Schuhe aus und duscht, um keinen verseuchten Staub in die Wohnung zu tragen. Hausbesitzer laufen mit Geigerzählern durch ihre Gärten, die Messgeräte sind ausverkauft. Wenn es regnet, laufen die Menschen in Panik wie um ihr Leben – wegen des Fallouts, den niemand recht einschätzen kann.

Pilze und Wildschweine

36 Jahre ist er nun her, der größte nukleare Unfall der Menschheitsgeschichte. Sogar in China und den USA wurden damals erhöhte Strahlenwerte gemessen. Das genaue Ausmaß der Folgen von Tschernobyl kennt bis heute niemand. Pilze und Wildschweine sind hierzulande teils immer noch verstrahlt. „In den letzten Jahren haben wir noch Pilze mit 2000 Becquerel für Cäsium 137 gefunden“, sagt Hauke Doerk vom Umweltinstitut München. Caesium 137 hat eine Halbwertzeit von 30 Jahren.

Dichte Messstationen

Sollte es in der Ukraine wieder zu einem Gau kommen, sind die Folgen völlig offen. Derzeit würde die Wolke wegen der Wetterlage nicht nach Deutschland getragen, sagt Umweltexperte Doerk. Doch der Wind kann wieder drehen. Allerdings werde mit Informationen über Radioaktivität heute offener umgegangen. Auch sind die Messstationen seit Tschernobyl viel dichter aufgestellt.