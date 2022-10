Ein Salatkopf hat es in Großbritannien zu Ruhm gebracht: Das Magazin «Daily Star» startete einen Contest zwischen dem Salat und Liz Truss - bezüglich der Haltbarkeit. Nun wurde der Sieger gekürt.

London (dpa) - Die scheidende Regierungschefin Liz Truss hat nicht nur ihr Amt, sondern auch einen Wettbewerb gegen einen Salatkopf verloren. Das Krawallblatt „Daily Star“ kürte den Salat am Donnerstagnachmittag zum Sieger des hauseigenen Contests, den die britische Boulevardzeitung am vergangenen Freitag ausgerufen hatte.

In ihrer damaligen Ausgabe stellte die Redaktion angesichts der enorm unter Druck geratenen Regierungschefin die Frage: „Kann Liz Truss länger halten als dieser Salat?“ Zeitgleich startete der „Daily Star“ auf Youtube eine Live-Übertragung, auf der ein Foto der Premierministerin neben einem Salatkopf mit aufgeklebten Augen zu sehen war. Das Magazin „Economist“ hatte Truss zuvor unterstellt, die Haltbarkeitsdauer eines Salats zu haben.

Am Donnerstag war in der Live-Übertragung ein noch relativ frisch aussehender Salat neben zwei Union-Jack-Fahnen und einer Flasche Sekt zu sehen - Truss hingegen nicht mehr. „Der Salat wird um 18.00 Uhr eine Rede an die Nation halten“, war unter der Übertragung zu lesen.