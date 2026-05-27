Ökonomen haben die Folgen des Abzugs von US-Truppen aus Deutschland untersucht: Jeder abgezogene Soldat kostet eine halbe Vollzeitstelle.

Offenbar aus Ärger über Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz über den Iran-Krieg hat der US-Präsident angekündigt, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Es sieht so aus, als sei davon die Air Base in Ramstein nicht betroffen, sondern eine Einheit in Vilseck in Nordbayern. Derzeit sind rund 39.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, 19.000 davon in Rheinland-Pfalz. Auf der Air Base Ramstein allein arbeiten 8000 Soldaten.

Ökonomen des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und der Universitäten Köln und Mannheim haben nach eigenen Angaben erstmals umfassend empirisch untersucht, wie sich der Abzug ausländischer Truppen auf die lokale Wirtschaft auswirkt. Sie untersuchten dafür den großangelegten Abzug von US-Truppen Anfang der 1990er Jahre. Nach dem Ende des Kalten Krieges zogen die USA innerhalb von etwa fünf Jahren rund 200.000 Soldaten ab, das waren 80 Prozent der damaligen US-Truppen in Deutschland. Die Forscher kombinierten neu digitalisierte Daten des US-Verteidigungsministeriums zu Militärstandorten mit Arbeitsmarktdaten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sowie kommunalen Finanzdaten aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Kernergebnis der 80-seitigen Studie in Englisch: Der großangelegte Abzug der US-Truppen aus Deutschland war für die lokale Wirtschaft ein Schock. Die negativen Folgen auf Beschäftigung und öffentliche Finanzen sind bis heute messbar.

Höhere Steuern

Die Effekte des Truppenabzugs seien weit über direkte Entlassungen an US-Militärbasen hinausgegangen, erläutert Jakob Schmidhäuser, Ko-Autor und ZEW-Forscher. 61 Prozent der abgebauten Arbeitsplätze seien auf regionale Unternehmen entfallen. Wegen der weggefallenen Konsumausgaben der Truppe und ihrer Familien sei es zu starken Umsatzeinbußen gekommen, sagt er. Der Schock habe Regionen mit ohnehin schon schwächeren Arbeitsmärkten am härtesten getroffen.

Die betroffenen Standorte und deren Nachbargemeinden verzeichneten Einnahmeausfälle von rund neun Prozent in ihren Haushalten Und kürzten ihre Ausgaben. Zugleich erhöhten die Gemeinden die kommunalen Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer. Langfristig pendelten sich die Einnahmerückgänge auf drei Prozent ein. Fazit: Der Abzug von US-Truppen hat langanhaltende, negative Auswirkungen auf die öffentlichen Ausgaben in den betroffenen Kommunen.

Besonders deutlich waren die langfristigen Folgen für direkt betroffene Beschäftigte. Wer durch eine Kasernenschließung seinen Arbeitsplatz verlor, hatte auch 15 Jahre später noch niedrigere Beschäftigungschancen. Und die Löhne lagen langfristig um rund 9,2 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Beschäftigten.