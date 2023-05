Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Amy Coney Barretts Qualifikation für das höchste Richteramt in den USA ist nichts auszusetzen. Donald Trump beeilt sich aber nicht deswegen mit ihrer Nominierung: Er weiß, dass sie eine entscheidende Rolle bei der erwartbaren Anfechtung der Präsidentschaftswahl im November spielen könnte.

Was für eine Kandidatin! Amy Coney Barrett ist keine Quotenfrau. Sie ist eine exzellente Juristin, die alles mitbringt, was es braucht, um am Verfassungsgericht der USA Richterin zu sein.